River cerró a su segundo refuerzo desde España: ¿cuántos millones pagó por Mauro Arambarri? + Agregar ámbito en









La dirigencia de River no afloja en el inicio del mercado de pases y ya se encargó de asegurarse a su segundo refuerzo. Se trata de un mediocampista uruguayo que milita hace años en Europa.

River cerró a su segundo refuerzo desde España: ¿cuántos millones pagó por Mauro Arambarri?

River abrochó la llegada de su segundo refuerzo en este mercado de pases. El volante uruguayo Mauro Arambarri se sumará al conjunto de Núñez luego de su destacado paso por el Getafe de España.

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Luego de la confirmación del fichaje de Nicolás Otamendi, el equipo de Coudet cerró la llegada del mediocampista uruguayo de 30 años que viene de disputar 37 de los 38 partidos del conjunto español.

¿Cuántos millones pagará River por Arambarri? Según trascendió, la operación se cerró en 6 millones de euros por el 100% del pase. River le abonará cinco millones al Getafe por el 50%, mientras que la otra mitad del pase se la comprará a Boston River de Uruguay en un millón.

Surgido en Defensor Sporting, Arambarri tuvo un paso por el Girondins de Burdeos antes de recalar en Getafe, donde se convirtió en una verdadera leyenda del club con el que alcanzó la cifra de 267 partidos disputados.

A lo largo de su carrera, Arambarri llegó a disputar 12 encuentros con la Selección Uruguaya entre 2020 y 2022, participando por última vez durante los amistosos previos al pasado Mundial.

River suma a un jugador de gran experiencia y que llega tras haber completado una destacada temporada en LaLiga de España, siendo clave en la campaña del Getafe que obtuvo la histórica clasificación a la UEFA Conference League.