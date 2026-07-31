El capricho de u$s250.000 que resuelve un insólito problema de los multimillonarios en el mar + Agregar ámbito en









El gran problema que tienen los millonarios con sus embarcaciones encontró solución en un nuevo producto, tan costoso como eficiente.

Un nuevo artículo de lujo promete solucionar un problema recurrente entre los millonarios. Freepik

Los dueños de superyates suelen invertir millones en embarcaciones equipadas con todo tipo de comodidades. Sin embargo, existía un problema que ni el lujo lograba solucionar: jugar una partida de pool sin que las bolas se movieran por el balanceo del mar. Para resolverlo, Bugatti presentó una mesa diseñada especialmente para funcionar incluso con oleaje.

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El exclusivo producto forma parte de Bugatti Lifestyle, la división de artículos de lujo de la firma. Su desarrollo combina tecnología de alta precisión con materiales ultra resistentes. Se fabricará en una edición limitada y cada unidad se personalizará según los gustos de quien pueda adquirirla.

Así es la lujosa mesa de pool creada por Bugatti. Bugatti Una mesa de pool de Bugatti: de qué trata este capricho millonario La Bugatti Pool Table fue creada para mantenerse completamente recta mientras un yate navega. Para conseguirlo, la estructura utiliza un sistema inteligente de sensores que detectan cualquier inclinación y ordenan a unos motores invisibles corregir la posición de las patas de forma automática. Todo el proceso se realiza en una fracción de segundo, evitando que las bolas se desplacen por el movimiento del barco.

Con esa tecnología, la superficie conserva las condiciones necesarias para jugar una partida como si estuviera sobre tierra firme. Además de incorporar este moderno sistema de estabilización, la mesa cumple con las medidas y especificaciones de una estructura homologada para competencias profesionales.

El desarrollo estuvo a cargo de IXO, una empresa con sede en Vigo especializada en fibra de carbono que también trabaja para la industria aeronáutica. La estructura combina este material con aluminio de alta precisión, mientras que las piezas de sujeción son de titanio para resistir la corrosión del ambiente marino. Cada unidad incorpora su placa numerada y forma parte de una serie limitada de solo 30 ejemplares.

La tecnología utilizada está presente en todo el producto, fabricado con los mejores materiales disponibles. Bugatti Los accesorios de lujo que acompañan a esta mesa La mesa se entrega con un soporte de fibra de carbono para los tacos, el cual incorpora una pantalla táctil de 13 pulgadas destinada al marcador electrónico. El conjunto también incluye una lámpara LED regulable para iluminar la superficie de juego y una valija de cuero diseñada para transportar y proteger las bolas. Estas últimas pertenecen a la línea Aramith Tournament Pro, utilizada como referencia en numerosos torneos profesionales. Además, cada comprador recibe una memoria USB que reúne imágenes y videos del proceso de fabricación de la mesa. Ese dispositivo se entrega dentro de una caja de aluminio especialmente diseñada, representando otro de los elementos exclusivos incluidos junto con el producto.



El precio del conjunto es de u$s250.000, una cifra que la ubica entre los artículos más exclusivos dentro del catálogo de Bugatti Lifestyle. Dicho valor refleja tanto su complejidad técnica como el nivel de personalización presente en cada unidad.

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