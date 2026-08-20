Fernando Cerimedo rompió en llanto y habló por primera vez desde su detención: "Quiero ver a mis hijos"

El exconsultor de Javier Milei se quebró ante los medios en el Palacio de Justicia de Bolivia, mientras esperaba una audiencia que finalmente fue suspendida. Está detenido por la investigación del ataque contra Nadia Beller.

Fernando Cerimedo está imputado en Bolivia en la causa que investiga el ataque contra Nadia Beller.

Fernando Cerimedo rompió en llanto este jueves ante un grupo de periodistas en Bolivia y pronunció sus primeras palabras públicas desde que quedó detenido por la investigación del ataque contra Nadia Beller . “Quiero ver a mis hijos”, expresó mientras era trasladado dentro del Palacio de Justicia.

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El exconsultor político de Javier Milei había llegado al lugar para participar de la audiencia en la que debía resolverse el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía. Sin embargo, la instancia finalmente no llegó a realizarse y fue postergada para el viernes .

El episodio con los medios ocurrió cuando Cerimedo ingresaba a un ascensor. Con la cabeza cubierta y visiblemente afectado, evitó responder de manera verbal la mayoría de las preguntas, aunque realizó algunos gestos ante las consultas de los periodistas.

Cuando le preguntaron si consideraba que detrás de la causa existía una motivación política, respondió afirmativamente con la cabeza . En cambio, negó con otro gesto haber sido quien citó a Beller al hotel donde posteriormente se produjo el ataque.

Ante la insistencia para que realizara su descargo, Cerimedo comenzó a llorar y únicamente expresó: “Quiero ver a mis hijos”.

Por qué se suspendió la audiencia de Cerimedo

La audiencia de medidas cautelares debía realizarse durante la tarde de este jueves, pero Cerimedo y representantes de la Fiscalía no llegaron a tiempo, por lo que la instancia quedó suspendida.

Tras la postergación, la fiscal Yolanda Aguilera explicó ante medios bolivianos que el acusado había sufrido una descompensación mientras era trasladado hacia la sala. La audiencia podría concretarse este viernes, cuando la Justicia deberá resolver qué medida cautelar aplicará mientras continúa la investigación.

La Fiscalía solicitó que Cerimedo permanezca detenido y planteó como alternativa una prisión preventiva de 180 días, al considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la causa.

La Fiscalía boliviana pidió que Cerimedo permanezca detenido mientras avanzan las pericias y la investigación sobre el ataque a Nadia Beller.

La acusación contra Fernando Cerimedo

Según la imputación fiscal, Cerimedo está sospechado de haber tenido participación en la planificación del ataque contra Beller. La hipótesis sostiene que habría persuadido a la mujer para que acudiera al hotel donde finalmente fue atacada, bajo la promesa de brindarle seguridad y custodia.

La acusación también plantea que habría existido una coordinación a distancia con las personas que ejecutaron materialmente el atentado. Los investigadores analizan, entre otros elementos, comunicaciones, registros del lugar del hecho y material fotográfico.

El expediente menciona además que Beller cursaría un embarazo de cuatro semanas y atribuye la paternidad a Cerimedo, un punto que forma parte de la imputación fiscal.

Cerimedo fue detenido la misma noche del ataque en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Desde entonces permanece bajo custodia a la espera de que la Justicia boliviana defina su situación procesal.