José Luis Daza aseguró que continuará la desacelaración de precios: "La inflación ya no es un tema"

El viceministro de Economía aseguró que el proceso de desinflación continuará y afirmó que la aprobación de la ley del BCRA provocará un “shock de confianza” en la economía. Además, destacó el superávit fiscal y externo y sostuvo que el cambio económico de la Argentina “es permanente”.

El viceministro de Economía, José Luis Daza , aseguró que el proceso de desinflación continuará en la Argentina y sostuvo que la inflación dejó de representar una preocupación central. Además, aseguró que el Gobierno continuará con la compra de reservas en una señal hacia inversores y anticipó que la aprobación de la ley del Banco Central (BCRA) provocará un “shock de confianza” en la economía.

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“Estamos bajando la inflación al ritmo de otros países. La inflación para mí no es un tema”, afirmó Daza durante su exposición en la 23ª Conferencia del Council of the Americas , que se realiza este jueves en Buenos Aires.

En ese sentido, el funcionario ratificó la continuidad del sendero de desaceleración de los precios. “El proceso de desinflación va a continuar”, aseguró. A su vez, puso el foco en los cambios previstos para la autoridad monetaria: “Cuando se apruebe la ley del BCRA va a ser un shock de confianza para la economía”.

Daza, quien participó del encuentro en reemplazo del ministro de Economía, Luis Caputo , centró su discurso en los cambios económicos implementados desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia y aseguró que la transformación de la Argentina tiene un carácter estructural.

“Mi mensaje hoy es simple: la Argentina ya cambió. El cambio es, creo yo, permanente y el futuro de la Argentina es hoy”, sostuvo.

Pobreza y capital humano

Daza también se refirió a la situación social y reconoció que, pese a los avances que observa el Gobierno, los niveles de pobreza continúan siendo elevados.

“Hubo un esfuerzo de ayudar a los más pobres y más necesitados”, sostuvo al mismo tiempo que destacó a la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Petovello. Y agregó: “Esta es tal vez la principal razón de satisfacción de estar en el sector público. La pobreza en Argentina todavía sigue siendo excesivamente alta”.

Sin embargo, aseguró que el Gobierno busca avanzar en su reducción sin comprometer los equilibrios macroeconómicos alcanzados. “Estamos trabajando, estamos enfocando, lo estamos haciendo de manera robusta y sostenible”, señaló.

En su análisis sobre las perspectivas del país, el viceministro también destacó las capacidades de la economía argentina y, en particular, la formación de sus trabajadores. “Argentina tiene un capital humano de excelencia”, aseguró.

Gráfico mostrado por el viceministro de Economía.

“Es muy difícil no ser optimista”

Hacia el cierre de su exposición, Daza se mostró confiado sobre las perspectivas económicas, aunque buscó diferenciar esa visión de un optimismo basado únicamente en expectativas.

“Cuando miramos hacia adelante, es muy difícil no ser optimista. Yo soy realista”, afirmó. En ese sentido, aseguró haber observado anteriormente la evolución de países que atravesaron procesos similares: “He visto a los países que hacen transformaciones como esta”.

“Quiero decirles que la Argentina ya cambió y cambió holísticamente”, afirmó Daza al cerrar su participación en el Council of the Americas.