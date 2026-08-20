Metrogas presentó su Reporte de Sustentabilidad 2025 e incorporó una herramienta de inteligencia artificial

La compañía difundió los resultados de su gestión económica, social y ambiental del último año. El documento incluye un asistente online que permite realizar consultas sobre los datos publicados.

MetroGAS presentó los resultados de su gestión durante 2025 y destacó el cumplimiento del 100% de su plan de inversiones.

Metrogas presentó su séptimo Reporte de Sustentabilidad , correspondiente a 2025, en el que repasó los principales resultados de su gestión y sumó, por primera vez, una herramienta basada en inteligencia artificial para facilitar el acceso a la información.

Bajo el lema “Crecimiento con Propósito” , el documento aborda la actividad de la compañía a partir de cinco ejes: operación segura y confiable, atención al cliente, capital humano, eficiencia operativa y desarrollo sostenible. Entre los principales hitos del período, la empresa destacó el cumplimiento del 100% de su plan de inversiones , el crecimiento financiero por tercer año consecutivo y la obtención del Premio Nacional a la Calidad 2025.

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de un asistente online con inteligencia artificial , que permite realizar preguntas específicas sobre indicadores, programas, iniciativas y resultados incluidos en el informe.

Según explicó la compañía, la herramienta apunta a simplificar la búsqueda de datos dentro del documento y ofrecer una modalidad de consulta más ágil que la lectura tradicional del reporte.

En materia operativa, Metrogas señaló que durante el año continuó con el reemplazo de cañerías de hierro fundido por otras de polietileno , dentro de las acciones destinadas a mejorar la seguridad de la red y reducir las emisiones fugitivas vinculadas con la infraestructura.

MetroGAS incorporó en su nuevo reporte un asistente online con inteligencia artificial para consultar indicadores, programas y resultados de la compañía.

La empresa también recibió el Premio Nacional a la Calidad 2025, en la categoría Gestión Integral de Empresas Grandes. De acuerdo con el reporte, el reconocimiento estuvo asociado al fortalecimiento de su Sistema de Gestión Integrado y al trabajo desarrollado durante los últimos cinco años bajo el Modelo de Excelencia.

Emisiones, capacitación y sustentabilidad

En el plano ambiental, la distribuidora informó una reducción del 3% de sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto de 2024. Además, indicó que durante el período no recibió denuncias, multas ni sanciones ambientales.

En cuanto a sus trabajadores, la encuesta de clima interno alcanzó una participación del 89%, el nivel más alto registrado por la empresa, mientras que se contabilizaron 28.988 horas de capacitación. La compañía también aseguró que mantuvo programas vinculados con diversidad, inclusión y desarrollo del capital humano.

El informe incorpora además avances en el análisis de materialidad y gestión de riesgos, junto con objetivos para reducir emisiones y sumar progresivamente criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la toma de decisiones.

“El concepto rector de ‘Crecimiento con Propósito’ sintetiza esta mirada”, señaló Sebastián Mazzucchelli, CEO de Metrogas, quien sostuvo que el desempeño de la empresa contempla no solo los resultados económicos y operativos, sino también la generación de valor para clientes, empleados, comunidades y otros grupos de interés.