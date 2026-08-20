Empezó vendiendo corbatas en un cajón y creó un imperio valuado en miles de millones: la historia de Ralph Lauren

Un joven del Bronx dejó la universidad, apostó por sus propios diseños y terminó construyendo una de las marcas de lujo más reconocidas del planeta.

El dueño de una de las principales casas de moda del mundo cuenta con un patrimonio sorprendente.

A lo largo de la historia, varias marcas de moda lograron atravesar generaciones, pero pocas fueron capaces de lograr el éxito y renombre de Ralph Lauren . Antes de convertirse en uno de los diseñadores más ricos del mundo , comenzó desde abajo, abandonó la universidad, trabajó como vendedor y fueron las corbatas las que le dieron la oportunidad de hacer algo diferente.

Con el tiempo, aquel pequeño negocio se transformó en Ralph Lauren Corporation , una compañía que factura más de u$s6.000 millones al año y cotiza en la Bolsa de Nueva York. Su creador tuvo una participación importante dentro de la empresa y extendió su nombre a ropa, perfumes, artículos para el hogar y hasta restaurantes.

Ralph Lifshitz nació el 14 de octubre de 1939 en el Bronx, Nueva York, dentro de una familia de inmigrantes judíos que llegaban de Bielorrusia. Fue el menor de cuatro hermanos y cursó sus estudios secundarios en DeWitt Clinton High School. Más tarde ingresó al Baruch College para estudiar Administración de Empresas, aunque abandonó la carrera después de dos años . También cambió su apellido a Lauren durante su juventud por las burlas que recibía debido a su nombre original.

Entre 1962 y 1964 sirvió en el Ejército de Estados Unidos, al terminar esa etapa trabajó en Brooks Brothers y después como vendedor para Beau Brummell, una compañía dedicada a las corbatas. Ahí consiguió convencer al presidente de la empresa para lanzar sus propios diseños y esa primera colección masculina fue lo que empezó una carrera que terminaría llevándolo a las principales capitales de la moda.

En 1968, Lauren lanzó su primera línea completa de ropa masculina bajo el nombre Polo , la cual creció tan rápido que, al año siguiente, Bloomingdale's empezó a vender sus productos de manera exclusiva. En 1971 presentó camisas femeninas a medida que ya incorporaban el famoso logotipo del jugador de polo, un año después sumó una colección completa para mujeres y lanzó la clásica camisa Polo de algodón en 17 colores diferentes .

Su visión para los negocios lo llevó a ganar una fortuna.

La expansión continuó con perfumes, artículos para el hogar y distintas líneas de indumentaria. En 1981 llevó la marca fuera de Estados Unidos con la apertura de una tienda propia en Londres. Durante las décadas siguientes se incorporaron propuestas como Ralph Lauren Purple Label y Lauren Ralph Lauren, además de otras alternativas para abarcar a todo tipo de público.

Uno de los momentos más importantes se dio en 1994, cuando el diseñador vendió el 28% de su compañía a Goldman Sachs por u$s135 millones. Tres años más tarde, Ralph Lauren Corporation salió a la bolsa y consiguió u$s767 millones con su oferta pública inicial.

El negocio también ingresó en otros sectores, la compañía abrió RL Restaurant Chicago en 1999 y después sumó establecimientos como Ralph's en París, Ralph's Coffee y The Polo Bar en Nueva York. Lauren dejó el cargo de director ejecutivo en 2015, aunque siguió vinculado con la empresa como presidente ejecutivo y director creativo.

El hombre detrás de la exitosa marca acumula una fortuna. Gentileza - Ig: @ralphlauren

El patrimonio de Ralph Lauren

La fortuna personal de Ralph Lauren está estimada en u$s8.000 millones. La mayor parte proviene de su participación en Ralph Lauren Corporation, donde mantiene el 33% de las acciones en circulación, además de los ingresos obtenidos durante décadas mediante dividendos, ventas de acciones y remuneraciones.

Su riqueza también incluye una valiosa colección de autos que incluye 100 unidades, valuada en u$s350 millones. Entre sus vehículos hay modelos como:

Ferrari 250 GTO de 1962

McLaren F1

Bugatti Type 57SC Atlantic

Alfa Romeo 8C 2900B Mille Miglia

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

A ese patrimonio se le suman propiedades como un rancho de 17.000 acres cerca de Telluride, Colorado, y una mansión de 17.000 pies cuadrados en Bedford, Nueva York. También destinó parte de su riqueza a proyectos filantrópicos relacionados con la investigación y tratamiento del cáncer. Desde finales de los años 80 participó en la creación y financiamiento de centros especializados en Estados Unidos y Reino Unido.