Patricia Bullrich afirmó que acompañaría la reelección de Jorge Macri en CABA si LLA llega a un acuerdo con el PRO

La senadora nacional habló sobre las negociaciones entre libertarios y macristas a nivel nacional y su impacto en el territorio PRO. Reconoció la importancia del distrito, volvió a hablar de una hipotética candidatura pero afirmó que no tendría inconvenientes en acompañar al jefe de Gobierno si ambos partidos llegan a un acuerdo.

La exministra le envió un guiño al jefe de Gobierno en el marco de sus aspiraciones reeleccionistas.

La senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , volvió a referirse a la batalla electoral por la Ciudad de Buenos Aires y, si bien habló de su experiencia para presentarse como candidata, sorprendió al mostrarse abierta a acompañar una candidatura de Jorge Macri en el marco de una eventual coalición con el PRO. "Mi mejor aporte sería tener ese gesto", afirmó.

En el marco de la apertura de las negociaciones entre libertarios y macristas para explorar un posible acuerdo electoral, la jefa del bloque de LLA se refirió al rol que ocupa el distrito en el ecosistema político-económico nacional y no descartó presentarse como cabeza de lista en los comicios en los que el distrito elegirá cargos ejecutivos y legislativos.

“La Ciudad es muy importante. Siento que con la experiencia ejecutiva que tengo, es un lugar que me imagino rápidamente todo lo que hay para hacer" , dijo en primer término la exministra de Seguridad. A continuación, enumeró, entre varios puntos, la necesidad de "construir un Estado razonable, que hoy no lo tiene" , realizar "un cambio educativo que hoy se necesita" y "mejorarle las cosas a los comerciantes" .

La postura de Bullrich es coincidente con el planteo que impulsa el bloque violeta en la Legislatura porteña a través de su referente Pilar Ramírez, quien en los últimos días levantó el perfil y se mostró en diferentes actividades con Luis Caputo y Karina Milei en los barrios de Palermo y Villa Lugano con el fin de promover el tratamiento de un proyecto de Libertad Comercial .

"(Hay) un montón de cosas que tengo claras que hay que hacer" , aseguró la senadora nacional en una entrevista brindada al diario Clarín, quien volvió a deslizar la posibilidad de volver a encabezar la boleta tal como ocurrió en octubre del año pasado, cuando La Libertad Avanza ganó las elecciones en el distrito bajo un esquema de alianza con el PRO.

Sin embargo, Bullrich abrió una nueva opción que, hasta el momento, en La Libertad Avanza no se había puesto en la mesa públicamente: la posibilidad de que LLA acompañe al macrismo en 2027. "Pero si vos me decís que en este momento en la Ciudad tenemos que hacer una coalición para que siga Jorge Macri, siento que mi mejor aporte es tener ese gesto de acompañar, como lo tuve en 2023 cuando decidí apoyar a Milei”, afirmó.

La semana pasada, la senadora aseguró que la Ciudad será uno de los principales puntos de discusión entre ambas fuerzas. “¿Qué reflexión te deja la reunión que tuvimos con el PRO? ¿Qué es lo primero que te va a pedir el PRO? La ciudad de Buenos Aires. Hay que ser realista. ¿Te vas a poner a decir que no? Entonces no querés una coalición”, sostuvo en diálogo con DNews.

La exministra de Seguridad también explicó cuál podría ser una de las bases para ordenar las negociaciones territoriales. Según planteó, los dirigentes que actualmente gobiernan provincias deberían conservar ese lugar dentro de una eventual alianza.

“¿Cuál sería una base de negociación? Que todos aquellos que hoy manejan una provincia sean parte de una coalición. En esos distritos tendrías que respetar ese principio. ¿Me voy a poner a pensar en la Ciudad cuando está en plena discusión este acuerdo político? Vengo de ganar en la Ciudad con el 51% como candidata a senadora, tengo todas las posibilidades de serlo, pero también soy consciente de la necesidad de una coalición”, afirmó.

Más allá de sus aspiraciones personales, Bullrich puso el foco en la continuidad del proyecto político de Javier Milei. La senadora consideró que una derrota electoral que impida la reelección del oficialismo significaría un retroceso para el Gobierno.

“La no reelección de este proyecto para nosotros sería muy negativo, un gran retroceso. Tengo que pensar que tenemos que lograr que este proyecto reelija”, sostuvo durante la entrevista.