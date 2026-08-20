Maximiliano González Kunz: "Uno de los errores más comunes es estar permanentemente diseñando la próxima ronda de inversiones"

El CEO de Neutrón, una aceleradora argentina especializada en proyectos tecnológicos, explicó qué factores determinan el potencial de una startup y qué errores pueden frenar su crecimiento.

Maximiliano González Kunz, CEO de Neutrón, durante una presentación en las oficinas de la aceleradora de startups

El ecosistema emprendedor argentino mantiene una dinámica particular: incluso en contextos de mayor restricción para conseguir financiamiento, continúan apareciendo proyectos con potencial para crecer en el país y expandirse hacia otros mercados. Inteligencia artificial, fintech, blockchain y desarrollos vinculados con la llamada Silver Economy aparecen entre las áreas que despiertan mayor interés.

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En ese escenario, las aceleradoras cumplen un papel relevante para los proyectos que todavía se encuentran en etapas tempranas. Neutrón trabaja con startups desde sus primeras fases, con capital semilla, acompañamiento y acceso a una red de mentores, con el objetivo de validar tanto la propuesta como el modelo de negocio.

Entre los proyectos que pasaron por la aceleradora aparecen VIXON, una startup de tecnología aplicada al entrenamiento deportivo; nReal Sounds, que desarrolla instrumentos musicales a partir de ciencia y computación de alto rendimiento; EDRA, enfocada en servicios ecosistémicos y tecnología blockchain; y Deitres, dedicada a soluciones de IoT y tecnología Mesh.

Uno de los casos más recientes es VIXON, que incorporó al ex futbolista Juan Pablo Sorín como socio estratégico, asesor y embajador global para impulsar la expansión de la compañía hacia nuevos mercados, clubes y academias deportivas.

En diálogo con Ámbito , Maximiliano González Kunz , CEO de Neutrón, repasó qué miran los inversores al momento de seleccionar una startup, cuáles son los errores más frecuentes de los emprendedores y qué condiciones necesita un proyecto para escalar.

La compañía es una aceleradora argentina de startups que invierte en proyectos tecnológicos en etapas tempranas y los acompaña con capital, mentoría y experiencia empresarial para validar y escalar sus negocios

Periodista: Desde Neutrón, ¿cómo evalúa hoy el ecosistema emprendedor en Argentina y qué tipo de proyectos están viendo con mayor potencial?

Maximiliano González Kunz: Argentina es uno de los países de Latinoamérica donde el espíritu emprendedor está más desarrollado. Así es como siempre nos sorprendemos gratamente con startups que rápidamente se expanden a nivel regional. Los proyectos que estamos viendo con mayor potencial son los vinculados a Inteligencia Artificial y fintechs, aunque el crecimiento en la expectativa de vida hace que tengamos que prestarles atención a los proyectos de Silver Economy.

P: ¿Qué criterios utilizan para seleccionar startups en etapas tempranas y qué errores comunes detectan en los emprendedores que recién comienzan?

GK: Equipo, la gran palabra es equipo. Cuando hay fundadores comprometidos y con claridad sobre su propuesta y el problema que vienen a solucionar, es un gran inicio. Uno de los errores más comunes es estar permanentemente diseñando la próxima ronda de inversiones. Muchas veces eso quita el foco de la modelización del negocio y de la necesidad de monetizar, aun en etapa temprana.

P: Neutrón apunta a acompañar desde la idea hasta la validación del modelo. ¿Cuál es hoy el mayor desafío para una startup en esa primera fase?

GK: Hoy y siempre, el mayor desafío es tener una tesis que solucione algún problema, mejore un servicio o revolucione con uno nuevo. No todas las ideas son innovadoras y tampoco solo alcanza con serlo.

P: En términos de financiamiento, ¿cómo está hoy el acceso a capital semilla en Argentina y qué alternativas aparecen ante un contexto más restrictivo?

GK: En Argentina y en la región el acceso al capital está restringido, no solo por la explosión de inversiones en el mundo startup de años anteriores, sino que también existe un incremento de demanda por la proliferación de nuevos proyectos.

P: Casos como VIXON o nReal Sounds muestran innovación aplicada. ¿Qué tienen en común los proyectos que logran escalar?

GK: Neutrón nació agnóstico, por eso lo variado de nuestro portfolio. No sé si definir lo que tienen en común, sino lo que debieran tener: foco en el mercado objetivo, que es el gran validador. Es más importante la usabilidad y monetización para validar y escalar.

González Kunz junto a Agostina Galimberti, fundadora de VIXON, una de las startups aceleradas por Neutrón Prensa Neutrón

VIXON representa uno de los casos en los que una tecnología específica encuentra una aplicación concreta. La startup desarrolló una solución que combina hardware, software e inteligencia artificial para el entrenamiento deportivo y sumó a Juan Pablo Sorín como socio estratégico y embajador global. Para González Kunz, este tipo de alianzas puede funcionar como un acelerador para la llegada de una startup a nuevos mercados.

P: En el caso de VIXON, incluso sumando a Juan Pablo Sorín como socio estratégico, ¿qué valor aporta este tipo de alianzas en la expansión de una startup?

GK: Mucho. Que alguien tan respetado y con tamaña trayectoria se sume al proyecto es un gran impulso, hacia adentro y como imagen y perspectiva para con los inversores.

La diversidad también aparece dentro del portfolio de Neutrón. nReal Sounds combina ciencia, computación de alto rendimiento y diseño de instrumentos para desarrollar la Mixtar, un instrumento híbrido de cuerdas virtuales. El proyecto surgió con participación de investigadores y docentes de la UBA y apunta al mercado internacional de instrumentos musicales.

Periodista: Proyectos como EDRA o Deitres abordan sectores muy distintos. ¿Qué verticales considera hoy más atractivas para invertir?

GK: Como anticipara, vinculados a IA y fintechs son los que hoy están mostrando más tracción. Los proyectos mencionados incluyen IA y blockchain, otro de los sectores que, si bien bajó un poco la espuma, sigue siendo de interés seguir.

P: ¿Qué rol juegan hoy tecnologías como inteligencia artificial, hardware avanzado o blockchain en las startups que pasan por Neutrón?

GK: Todo. Son temas y áreas que prácticamente cruzan todos los proyectos de nuestro portfolio. La vinculación entre conocimiento científico y emprendimientos tecnológicos también ocupa un lugar dentro de la estrategia. El caso de nReal Sounds combina investigadores de la UBA con perfiles empresariales para transformar un desarrollo científico en un producto con potencial comercial.

P: ¿Cómo trabajan el vínculo entre ciencia, academia y negocio, especialmente en casos como nReal Sounds con participación de la UBA?

GK: Debiera ser natural y no noticia. Grandes proyectos, fundamentalmente vinculados a ciencia aplicada, son derivados o producto de la ciencia y la academia. El caso de nReal Sounds es un ejemplo: investigadores que pasan a ser cofundadores de una startup y el respaldo institucional de la UBA.

P: Más allá del capital, ¿cuál es el diferencial que aporta Neutrón en términos de mentoring, red de contactos y estrategia comercial?

GK: Quien se involucra en proyectos en early stage se convierte en un asesor, además de un inversor. Por eso tratamos de brindar toda la experiencia en el mundo empresarial que tiene el grupo en pos de facilitarles el crecimiento.

De izquierda a derecha: Adrián Niron, cofundador de nReal Sounds., Maximiliano González Kunz, CEO de Neutrón. Mariano González Lebrero, Y Lucas Rubinstein nReal Sounds Prensa de Neutrón

Periodista: Pensando en escalabilidad, ¿las startups argentinas nacen con mentalidad regional o global o todavía predomina un enfoque local?

González Kunz: Nacen con espíritu global, con proyección regional pero con necesidad local.

P: En lo personal, ¿cómo es Maximiliano González Kunz fuera del rol de CEO y qué aprendizajes le dejó trabajar con emprendedores en etapas tan tempranas?

GK: El impacto a nivel personal es importante, es volver a las raíces. Yo soy un emprendedor, nunca dejé de serlo, y encontrarme con gente entusiasta que apuesta todo, su dinero y su tiempo, en un proyecto que considera puede modificar su vida y la de terceros, es un poco volver a encontrarme con el Maximiliano de origen, ese que hace más de 25 años no imaginaba, pero sí trabajaba para llevar adelante un gran proyecto.

La innovación y las nuevas tecnologías abren oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos y emprendimientos

P: ¿Qué notan del rumbo económico del Gobierno, qué falta para crecer y qué necesita el sector tanto en lo macro como en lo microeconómico?

GK: Somos siempre optimistas. Argentina vive siempre distintos ciclos, el emprendedor argentino es resiliente y sabe cómo adaptarse a cada momento del país. Esperamos que con el rumbo actual le vaya bien al país en su conjunto. Los emprendedores argentinos estamos entrenados desde hace muchos años a adaptarnos a los distintos escenarios.