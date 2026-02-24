Robbie Williams regresa a Argentina: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios + Seguir en









Tras 20 años de su última visita al país y tras meses de especulación luego del fenómeno de su biopic musical, Better Man, el cantante se presentará con un show en el Movistar Arena en octubre.

Robbie Williams regresa a Argentina.

Robbie Williams regresará a Argentina en octubre con un show en el Movistar Arena. El cantante británico presentará las canciones de su nuevo disco, Britpop, más un repaso por su grandes éxitos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego del fenómeno que fue Better Man, la biopic musical del cantante protagonizada por un mono, que fue bien recibida tanto por la crítica como por el público, causando una nueva ola de fanáticos, muchos esperaban la llegada del artista al país. Así, el concierto marcará el reencuentro con el público local después de su última visita en 2006.

Finalmente, tras meses de especulación, se anunció que el cantante pop ofrecerá un show el próximo 1 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Así, sus seguidores podrán disfrutar de la nueva música de su álbum 13º de estudio, que lo hizo romper el récord histórico y convertirse en el artista con más álbumes número 1 de toda la historia del Reino Unido.

Robbie Williams Argentina Robbie Williams se presentará el 1 de octubre en el Movistar Arena. El tour mundial de Britpop llega luego de la gira que realizó el año pasado en Reino Unido, durante el que, además de cantar los sencillos “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”, interpretó grandes éxitos de su carrera como “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong”, “She’s The One”, “Feel” y “Angels”.

Venta de entradas y precios para Robbie Williams en Argentina La preventa exclusiva para clientes American Express Platinum abrió este martes a las 12 y aún se encuentra disponible, mientras que la venta general estará disponible desde el jueves 26 de febrero en el mismo horario.

Las entradas se podrán adquirir únicamente a través del sitio oficial del estadio de Villa Crespo Precios Campo delantero: desde $270.000*

desde $270.000* Campo trasero: desde $200.000*

desde $200.000* Plateas bajas: desde $220.000*

desde $220.000* Plateas altas: desde $145.000* *A estos valores hay que sumarle el service charge. Britpop, el último álbum de Robbie Williams A mediados de enero, Robbie Williams publicó su disco Britpop. En un principio, la salida estaba prevista para el 10 de octubre, aunque posteriormente se retrasó hasta el 6 de febrero debido a problemas de calendario. Finalmente, sorprendió a sus seguidores con un estreno anticipado. Así, el álbum cuenta con once canciones que buscan homenajear la música de su país. “Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar despuésde dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del britpop (pop británico) y una época dorada para la música”, explicó en sus redes sociales el cantante.

Temas Música