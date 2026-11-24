El organismo prepara nuevas acreditaciones para fin de año, por lo que cambiarán los importes, descuentos y depósitos según cada prestación.

ANSES prepara las últimas acreditaciones del año para jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados . Durante el último mes del año, los beneficiarios recibirán sus haberes con una nueva actualización por movilidad previsional y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) .

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El cronograma contempla fechas diferentes para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Además, el posible pago de un refuerzo extraordinario va a potenciar los ingresos.

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) van a empezar a cobrar el miércoles 9 de diciembre de 2026. Las acreditaciones se van a concentrar en tres días, después de los días sin actividad bancaria del lunes 7 y martes 8 de diciembre:

Los titulares de Pensiones No Contributivas tendrán nuevas fechas de cobro durante diciembre.

En cuanto a los montos, las prestaciones tendrán un aumento previsto del 2,17% , correspondiente a la movilidad calculada a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. De acuerdo con los valores estimados para diciembre, las PNC por invalidez y vejez alcanzarán $317.658 mensuales .

A esta cifra se suma el aguinaldo, calculado sobre el mayor haber mensual del segundo semestre. Si diciembre es el mes con el haber más alto, el aguinaldo será de $158.829 . En caso de confirmarse un bono de $70.000, el ingreso bruto total alcanzaría los $546.487 .

Las PNC para madres de siete hijos o más equivalen al haber mínimo jubilatorio, que se estima en $453.796,70 para diciembre, pero con el aguinaldo y el bono, el total llega a $750.695,05.

Las titulares que cumplan los requisitos también pueden acceder a la Prestación Alimentar, cuyo valor para familias con tres hijos o más es de $149.425. El bono no forma parte del cálculo del aguinaldo, ya que se trata de un refuerzo extraordinario independiente del haber previsional.

La PUAM es una de las prestaciones incluidas en el calendario previsional del organismo.

Fechas de cobro de la PUAM: día por día del calendario

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán desde el miércoles 9 de diciembre, junto con los jubilados que perciben haberes que no superan el mínimo. Las fechas previstas son:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

La PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y está destinada a personas de 65 años o más que cumplen las condiciones establecidas por ANSES. Con el aumento previsto para diciembre, el haber mensual alcanzará $363.037,36, pero el medio aguinaldo será de $181.518,68.

De confirmarse la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los titulares podrían recibir un total bruto de $614.556,04. El incremento responde al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que se basa en la inflación de dos meses antes.

Mi ANSES permite consultar los recibos y detalles de las liquidaciones mensuales. Magnific

Cómo revisar el recibo y el monto exacto en Mi ANSES

Los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de su liquidación desde Mi ANSES, donde figuran el haber mensual, el aguinaldo, los descuentos aplicados y los posibles refuerzos adicionales. La gestión es gratuita y se hace por Internet. Para verificar el recibo de diciembre, hay que seguir estos pasos:

ir a Mi ANSES o abrir la aplicación oficial

iniciar sesión con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social

seleccionar la sección "Jubilados y pensionados"

elegir la opción "Consulta de recibos"

seleccionar el período correspondiente a diciembre de 2026

revisar los conceptos liquidados y los descuentos aplicados

En el recibo se podrá comprobar el monto del haber actualizado y la segunda cuota del aguinaldo. Para conocer la fecha exacta de acreditación, los titulares pueden ingresar a la opción "Cuándo y dónde cobro", disponible en los canales digitales del organismo.