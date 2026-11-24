La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados. Durante el último mes del año, los beneficiarios recibirán sus haberes con una nueva actualización por movilidad previsional y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).
Aguinaldo para pensionados de ANSES en diciembre 2026: fechas de cobro, aumento y bono
El organismo prepara nuevas acreditaciones para fin de año, por lo que cambiarán los importes, descuentos y depósitos según cada prestación.
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El cronograma contempla fechas diferentes para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Además, el posible pago de un refuerzo extraordinario va a potenciar los ingresos.
Cronograma completo de PNC en diciembre según terminación de DNI
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) van a empezar a cobrar el miércoles 9 de diciembre de 2026. Las acreditaciones se van a concentrar en tres días, después de los días sin actividad bancaria del lunes 7 y martes 8 de diciembre:
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DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre
DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre
En cuanto a los montos, las prestaciones tendrán un aumento previsto del 2,17%, correspondiente a la movilidad calculada a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. De acuerdo con los valores estimados para diciembre, las PNC por invalidez y vejez alcanzarán $317.658 mensuales.
A esta cifra se suma el aguinaldo, calculado sobre el mayor haber mensual del segundo semestre. Si diciembre es el mes con el haber más alto, el aguinaldo será de $158.829. En caso de confirmarse un bono de $70.000, el ingreso bruto total alcanzaría los $546.487.
Las PNC para madres de siete hijos o más equivalen al haber mínimo jubilatorio, que se estima en $453.796,70 para diciembre, pero con el aguinaldo y el bono, el total llega a $750.695,05.
Las titulares que cumplan los requisitos también pueden acceder a la Prestación Alimentar, cuyo valor para familias con tres hijos o más es de $149.425. El bono no forma parte del cálculo del aguinaldo, ya que se trata de un refuerzo extraordinario independiente del haber previsional.
Fechas de cobro de la PUAM: día por día del calendario
Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán desde el miércoles 9 de diciembre, junto con los jubilados que perciben haberes que no superan el mínimo. Las fechas previstas son:
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DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre
DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre
DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre
DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre
DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
La PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y está destinada a personas de 65 años o más que cumplen las condiciones establecidas por ANSES. Con el aumento previsto para diciembre, el haber mensual alcanzará $363.037,36, pero el medio aguinaldo será de $181.518,68.
De confirmarse la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los titulares podrían recibir un total bruto de $614.556,04. El incremento responde al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que se basa en la inflación de dos meses antes.
Cómo revisar el recibo y el monto exacto en Mi ANSES
Los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de su liquidación desde Mi ANSES, donde figuran el haber mensual, el aguinaldo, los descuentos aplicados y los posibles refuerzos adicionales. La gestión es gratuita y se hace por Internet. Para verificar el recibo de diciembre, hay que seguir estos pasos:
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ir a Mi ANSES o abrir la aplicación oficial
iniciar sesión con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social
seleccionar la sección "Jubilados y pensionados"
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elegir la opción "Consulta de recibos"
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seleccionar el período correspondiente a diciembre de 2026
revisar los conceptos liquidados y los descuentos aplicados
En el recibo se podrá comprobar el monto del haber actualizado y la segunda cuota del aguinaldo. Para conocer la fecha exacta de acreditación, los titulares pueden ingresar a la opción "Cuándo y dónde cobro", disponible en los canales digitales del organismo.