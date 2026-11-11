Las acciones de NVIDIA se desploman casi 8% ante la posible destitución de su CEO

Los títulos de la compañía profundizaron las pérdidas en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, luego de que trascendiera que el directorio prepara la salida de Jensen Huang. El empresario quedó bajo investigación por dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer sospechada de espionaje para China.

Las acciones de NVIDIA se desplomaron hasta un 8,4% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street este miércoles, luego de que trascendiera que el directorio de la compañía se prepara para destituir a su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang . La posibilidad de un cambio en la conducción del gigante de los semiconductores profundizó la incertidumbre entre los inversores, en medio del escándalo que involucra al empresario.

La información fue publicada inicialmente por The Wall Street Journal , que señaló que el consejo de administración estaría preparando la salida de Huang y podría reunirse este mismo miércoles para definir su futuro. La noticia se conoció después de que The New York Times revelara una segunda relación extramatrimonial del CEO con una alta ejecutiva de la compañía.

El nuevo episodio se suma a la controversia que estalló durante el fin de semana, cuando Huang reconoció haber mantenido una relación con Alice Huang , una empresaria china señalada por funcionarios de inteligencia estadounidenses como presunta colaboradora de los servicios de espionaje de Pekín. La mujer no tiene parentesco con el empresario.

Según las versiones difundidas, la segunda relación habría sido con Kimberly Powell , vicepresidenta de NVIDIA para el sector sanitario, quien reporta directamente a Huang. La revelación abrió nuevos interrogantes sobre posibles conflictos de interés dentro de la compañía y las responsabilidades del director ejecutivo.

El directorio puso en marcha una investigación independiente, con asistencia de asesores legales externos, para determinar si las relaciones del empresario comprometieron información confidencial o expusieron a NVIDIA a riesgos de seguridad. La empresa sostuvo que, hasta el momento, no tiene motivos para creer que se hayan filtrado secretos comerciales o información vinculada con la seguridad nacional.

En paralelo, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó a comienzos de esta semana que el FBI también investigaba al CEO de NVIDIA por sus vínculos con la empresaria china. El caso despertó especial preocupación por la posibilidad de que información tecnológica sensible pudiera haber llegado a Pekín.

El impacto del escándalo en las acciones de NVIDIA

La reacción de los mercados se profundizó después de la publicación de las versiones sobre una posible destitución. Los títulos de NVIDIA habían registrado una caída del 4,3% el lunes y del 5,5% el martes, en medio de las repercusiones iniciales del escándalo.

Este miércoles, sin embargo, la acción había logrado recuperarse un 2,9% durante la rueda regular, en línea con el rebote de Wall Street. Pero el panorama cambió tras el cierre: luego de conocerse la información del Wall Street Journal, los papeles llegaron a perder un 8,4% en las operaciones extendidas.

La incertidumbre también se explica por el peso que tiene Huang en la historia y la estrategia de la compañía. El empresario cofundó NVIDIA en 1993 y fue el principal impulsor de su transformación en uno de los actores centrales de la industria de la inteligencia artificial.

La firma, que originalmente se destacó por el desarrollo de procesadores gráficos, se convirtió en el principal proveedor de chips utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, además de abastecer a los grandes centros de datos y empresas tecnológicas del mundo.

Su liderazgo fue determinante para el crecimiento de NVIDIA y la extraordinaria expansión de su valor de mercado durante el auge de la IA. Por eso, una eventual salida de Huang podría abrir un escenario de incertidumbre sobre el rumbo de la empresa, su estrategia de negocios y la continuidad de los proyectos que impulsaron su crecimiento.

Por el momento, NVIDIA no confirmó la destitución de su CEO y el futuro de Huang permanece sujeto a las deliberaciones del directorio y al avance de las investigaciones. La posibilidad de un cambio en la conducción, sin embargo, ya tuvo un impacto inmediato en Wall Street y sumó un nuevo capítulo a la crisis que atraviesa el gigante tecnológico.