El mercado pidió liquidez y Economía concedió: qué se espera para las tasas tras la licitación del Tesoro

El Gobierno adjudicó $8,87 billones en la licitación del miércoles y convalidó mayores rendimientos para captar inversores. Aunque informó un rollover del 103%, al incorporar otros vencimientos la renovación efectiva cayó al 84%. La liquidación del viernes será clave para medir el impacto de la liquidez sobre las tasas de corto plazo.

El mercado financiero se prepara para un escenario de mayor calma en las tasas de interés, luego de varias jornadas marcadas por la escasez de liquidez en el segmento de corto plazo, que llevó a la tasa de caución a superar el 25% . En este contexto, el resultado de la licitación de deuda del Tesoro realizada este miércoles, tras el feriado XXL, implicará la inyección neta de $1,7 billones en la plaza, lo que podría contribuir a aliviar las tensiones y favorecer una estabilización de los rendimientos en los próximos días.

El BCRA demostró que buscará reducir la volatilidad en las tasas. Antes de la licitación, intervino en las ruedas de REPO y SIMU para bajar las tasas, según remarcó Martín de la Fuente , analista de BAVSA.

"El Central parece haber emitido una clara señal de que, con el contexto internacional bastante mejor que el del jueves pasado y sin presión sobre el tipo de cambio, está dispuesto a frenar la volatilidad de tasas a un día usando herramientas a las que hace bastante tiempo no recurría", aportó esta mañana la consultora 1816 .

En este contexto, en la subasta del miércoles, la Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $11,60 billones y adjudicó $8,87 billones. Considerando todos los vencimientos a refinanciar, el rollover efectivo de la licitación se redujo al 84% . De esta manera, el balance de los pagos y las colocaciones arroja una liberación neta estimada de $1,7 billones, la primera expansión de pesos asociada a una colocación desde agosto.

Es importante distinguir que parte de esos fondos ya ingresó al mercado el miércoles, con los pagos de los Boncer, mientras que el viernes se realizará la liquidación de los nuevos títulos y de los vencimientos correspondientes a esa fecha.

Qué pasó con las tasas: el Tesoro tuvo que ofrecer mayores rendimientos

Uno de los aspectos centrales de la licitación fue el costo del financiamiento. En un escenario de liquidez restringida, el Tesoro debió convalidar rendimientos superiores a los registrados en el mercado secundario para captar la demanda de los inversores.

Según el equipo de Research de Puente, los dos instrumentos a tasa fija se colocaron con rendimientos aproximadamente 100 puntos básicos superiores a las referencias del mercado, mientras que el resto de las alternativas quedó relativamente alineado con los precios negociados. La Lecap con vencimiento en enero de 2027 (S29E7) adjudicó $2,15 billones y ofreció una tasa efectiva mensual (TEM) del 2,08%, equivalente a una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 28,08%. Por su parte, el Boncap con vencimiento en junio de 2027 (T30J7) captó $1,62 billones, con una TEM del 2,23% y una TIREA del 30,36%.

La mayor demanda se concentró en la nueva letra a tasa TAMAR (variable) con vencimiento en abril de 2027, que recibió adjudicaciones por $3,51 billones y cerró con un margen de 2,5 puntos porcentuales sobre esa referencia. Este instrumento representó aproximadamente el 40% del total colocado.

De acuerdo a Valentín Gómez García, analista de research de Adcap, "la necesidad de liquidez del mercado terminó prevaleciendo sobre los incentivos ofrecidos por el Tesoro". "En contraposición, estimamos que el BCRA absorbió hoy $1,75 billones a través de la rueda REPO, lo que sugiere que el colchón de pesos comienza a recomponerse", agregó.

Por otro lado, el equipo de Research de Balanz, señaló también que el "Boncer de 2028, único instrumento ofrecido pos 2027, representó solo el 4,5%, con una tasa apenas por encima del secundario, lo que se reflejó en una duración promedio ponderada de las colocaciones de 162 días, por debajo de la anterior, de 355 días. Debido a los rendimientos más elevados, el Tesoro continuó sin ofrecer bonos en dólares".

El Tesoro debió convalidar rendimientos superiores a los registrados en el mercado secundario. Getty Images

Las tasas de corto plazo, bajo presión por la falta de pesos

La decisión de liberar liquidez llega después de varias jornadas de tensión en el mercado monetario, donde la escasez de pesos impulsó los rendimientos de las operaciones de financiamiento de muy corto plazo.

En la última rueda antes del feriado extendido, el jueves 5 de noviembre, la tasa promedio ponderada de caución a un día en BYMA había alcanzado el 29,62% nominal anual, mientras que la tasa de las operaciones REPO entre bancos se ubicó alrededor del 32%. La falta de liquidez obligó a los participantes del mercado a pagar mayores rendimientos para conseguir financiamiento y elevó la volatilidad de las tasas de corto plazo.

Sin embargo, en la rueda del miércoles 11 de noviembre ya comenzaron a observarse señales de distensión. La tasa promedio ponderada de caución a un día retrocedió al 22,46%, lo que representó una caída de 7,16 puntos porcentuales respecto de la rueda anterior.

En ese marco, la liberación neta de pesos que surge de los vencimientos y las nuevas colocaciones podría ayudar a aliviar las necesidades de financiamiento del sistema financiero.

Este jueves se conocerá el dato de inflación de octubre que podría ubicarse entre 1,8% y 2%, una referencia clave que podría llevar a los inversores a recalibrar sus carteras. Por el momento, las oportunidades de inversión continúan concentrándose en el denominado trade de tasas, que mantiene un mayor atractivo frente al trade de dólar, en un contexto de relativa estabilidad cambiaria. Sin embargo, esta calma convive con una creciente demanda de cobertura, una tendencia que se viene observando durante los últimos dos meses con una mayor demanda sobre los bonos duales CER/TAMAR y TAMAR/Dólar Linked de cara al año electoral.