Paritarias de Comercio: cuánto cobrarán en marzo de 2026 con el acuerdo vigente

Sin aumentos nuevos, el tercer mes del año se mantiene con sumas fijas no remunerativas que sostienen el ingreso mensual y una revisión prevista para marzo, que será clave para el rumbo de la paritaria.

El acuerdo entre la FAECyS y las cámaras empresarias prorroga $100.000 en adicionales no remunerativos durante el primer trimestre y posterga la incorporación al básico hasta abril, salvo en Agencias de Turismo, donde se traslada a mayo.

Los empleados de comercio encaran marzo de 2026 sin nuevos aumentos salariales, pero con ingresos definidos a partir del esquema acordado a fines del año pasado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias. El entendimiento mantiene sumas fijas no remunerativas que refuerzan el salario de bolsillo y anticipa cambios relevantes a partir del segundo trimestre.

El acuerdo firmado en diciembre permitió extender un esquema de compensaciones que busca contener el impacto de la inflación sobre los ingresos, en un contexto donde la recomposición del salario básico quedó postergada.

Por los haberes correspondientes a febrero —que se liquidan en marzo—, los trabajadores del sector percibirán los mismos valores que en febrero , ya que no se aplicaron nuevos incrementos porcentuales. El salario se compone de los siguientes ítems:

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560

Administrativos

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Auxiliares

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliares especializados

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Estos montos no incluyen adicionales como antigüedad, presentismo, manejo de caja u horas extras, que pueden elevar el ingreso final.

Cómo se pagan las sumas fijas y qué cambia desde abril

Durante enero, febrero y marzo de 2026, los empleados de comercio seguirán cobrando $100.000 en sumas no remunerativas, divididas en $40.000 + $60.000. Al tratarse de montos no remunerativos, no generan aportes previsionales ni impactan en el aguinaldo.

Según lo pactado, ambas sumas se incorporarán al salario básico a partir de abril, salvo en el caso de Agencias de Turismo, donde el pago se extenderá hasta abril inclusive y la incorporación al básico se realizará en mayo, un mes después que en el resto de las ramas.

El acuerdo contempla además una cláusula de revisión en marzo, instancia en la que el gremio y las cámaras volverán a negociar en función de la inflación y la evolución de la actividad. Desde el sindicato reconocen que el esquema no corrige el atraso salarial acumulado, pero remarcan que permite sostener el ingreso en el corto plazo y ganar margen de negociación para el segundo trimestre del año.