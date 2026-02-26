El Mundial 2026 será el más lucrativo de la historia, con ingresos que llegarán a los u$s11.000 millones

Se estima que la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, eleve sus ingresos un 56% en comparación con la edición de Qatar, en 2022, que generó u$s7.000.000.000, mientras que los derechos televisivos superarán los u$s4.200 millones.

El Mundial 2026 es un gran negocio para la FIFA y será el más lucrativo de la historia.

El Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, desde el 12 de junio al 19 de julio, será un hito económico en el mundo del deporte.

El nuevo formato, con más selecciones -un total de 48-, 104 partidos, y la fuerza organizativa de tres naciones, impactará significativamente en el resultado financiero de la FIFA .

El evento futbolístico más importante del año estima unos ingresos récord de u$s10.900.000.000 , según un informe elaborado por Sport Value. La FIFA remarca que espera trasladar el 90% de esas inversiones al desarrollo del fútbol global.

Esta cifra implicaría un aumento de 56% en comparación con el Mundial de 2022 en Qatar, que fue de u$s7.000.000.000, mientras que en el Mundial de Rusia de 2018 los ingresos se situaron en u$s5.300.000.000.

Es decir que la edición de 2022 ya había registrado un crecimiento del 32% en comparación con la de 2018.

Dentro de la facturación que se espera para el Mundial 2026, u$s4.200.000.000 corresponderán a los derechos audiovisuales, que también establecería un nuevo récord, con un 24% más que en 2022; mientras que u$s2.800.000.000 derivarán de patrocinios, lo que supondría otra cifra récord para a FIFA, ya que superaría en un 59% a los conseguidos en 2022.

derechos de transmisión @MZárate

Este gran impulso financiero que batiría todos los récords anteriores se debería, en parte, al gran crecimiento de los ingresos por venta de entradas y hospitality. Si en Qatar la cifra fue de u$s950.000.000, en el Mundial de 2026 se espera que sea de u$s3.000.000.000, un destacable aumento del 216%, y que equivaldría a la suma de las últimas seis ediciones del torneo.

Si bien, en principio, el alto precio de las entradas para este Mundial de 2026 ha suscitado numerosas críticas, no ha logrado impedir otra marca histórica, ya que la FIFA ha recibido más de 150.000.000 de peticiones de entradas para el Mundial.

derchos de patrocinio @MZárate

Según un estudio elaborado por OpenEconomics, en colaboración con la FIFA y la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mundial 2026 atraerá a unos 6,5 millones de fanáticos en los tres países anfitriones y podría aportar hasta u$s40.900.000.000 al Producto Interno Bruto (PIB) global, generar u$s8.280.000.000 en prestaciones sociales y favorecer la creación de casi 824.000 empleos equivalentes a tiempo completo en todo el mundo.

Por otra parte, distintas estimaciones ubican el impacto económico global de este Mundial en hasta u$s80.100.000.000, al considerar efectos indirectos sobre el turismo, comercio, transporte, gastronomía y servicios. Solo el gasto turístico podría rondar los u$s7.500.000.000, con más de 6,5 millones de visitantes internacionales recorriendo América del Norte durante el torneo. En paralelo, los costos también son elevados: el presupuesto operativo directo rondaría los u$s3.700.000.000, pero el gasto total asociado podría trepar a u$s13.900.000.000 si se incluyen seguridad, transporte e inversiones locales.