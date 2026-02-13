Quiénes acceden a los $75.000 que ya está depositando ANSES y que serán por única vez

Asignación por Nacimiento: qué es, quiénes pueden cobrarla, cómo solicitarla, y cuándo se acredita.

La APU por Nacimiento se actualizó en febrero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comenzó a depositar en febrero los $75.246 correspondientes a la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento , una ayuda económica que se paga una sola vez a las familias que acrediten el nacimiento de un hijo y cumplen con las condiciones establecidas por el organismo previsional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este pago no se repite cada mes, sino que se acredita una vez por cada nacimiento, que se presenta ante la ANSES dentro de los plazos y requisitos reglamentarios.

La Asignación por Nacimiento es parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) que el organismo otorga en situaciones familiares específicas: nacimiento, adopción o matrimonio , y se actualiza mensualmente por la movilidad vigente, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, el ingreso familiar total (IGF) no debe superar los topes establecidos por la normativa vigente para asignaciones familiares al momento del nacimiento del hijo.

Titulares de la Prestación por Desempleo o de otras prestaciones que tengan derecho a acceder a asignaciones familiares.

Beneficiarios de AUH o SUAF con ingresos dentro de los límites fijados en el régimen de asignaciones familiares.

Sean trabajadores en relación de dependencia bajo el sistema de seguridad social.

Cómo se tramita el pago único por Nacimiento de ANSES

Para cobrar este beneficio, el trámite debe iniciarse dentro del plazo que permite el organismo, que suele alcanzar hasta dos años después del nacimiento del bebé.

Los pasos son:

Revisar que tus datos y vínculos familiares estén actualizados en la plataforma Mi ANSES (con CUIL y Clave de la Seguridad Social).

Presentar la partida de nacimiento del hijo y documentación personal requerida.

Ingresar al sitio de ANSES y, desde Atención Virtual, seleccionar la opción “Pago único por nacimiento”.

Adjuntar los documentos solicitados y completar el formulario según lo indicado por el sistema.

Esperar la aprobación del trámite y la acreditación del pago.

También se puede realizar el trámite de forma presencial solicitando un turno en una oficina de ANSES y presentando la documentación allí.

Monto de la APU por Nacimiento de ANSES en 2026

Para febrero de 2026, ANSES actualizó el valor de la Asignación por Nacimiento a $75.246, incorporando el ajuste por movilidad que se aplica cada mes en función de los parámetros inflacionarios oficiales.

Este monto se abona una sola vez y no se repite en pagos mensuales, aunque puede cobrarse en cualquier momento dentro del plazo máximo permitido, desde la fecha del nacimiento siempre que se cumplan los requisitos.

Cómo se cobra la ayuda económica en febrero de 2026

Los pagos de las asignaciones de pago único se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria registrada en ANSES una vez aprobada la solicitud.

En muchos casos, la acreditación se produce poco después de la aprobación, y la ANSES suele confirmar la fecha concreta junto con la comunicación de la resolución del trámite. Es importante verificar que los datos personales y bancarios estén actualizados en Mi ANSES para evitar demoras en la acreditación.

Si el trámite se realizó de forma presencial, también puede consultarse el estado del pago, acercándose a una delegación de ANSES o a través de la atención telefónica del organismo.