Los herederos de Diego Maradona advirtieron sobre la causa contra Matías Morla

Confirmaron que la Justicia ratificó la prohibición para realizar negocios vinculados a la marca del exfutbolista y alertaron a terceros para evitar contrataciones que puedan quedar alcanzadas por la medida cautelar.

Los hijos del ex capitán de la Selección difundieron un texto público para advertir sobre la prohibición judicial que pesa sobre la explotación comercial de la marca Maradona y alcanza a Matías Morla y otros imputados.

Los herederos de Diego Armando Maradona -Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando- difundieron un comunicado para informar públicamente que la Justicia ratificó una medida cautelar que alcanza al abogado Matías Morla y a otros imputados en la causa por presunta administración fraudulenta vinculada a los derechos comerciales del exfutbolista.

En el texto, los hijos del excapitán de la Selección argentina señalaron que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional dispuso la “prohibición de innovar y contratar” sobre todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la imagen de Maradona registradas a nombre de Sattvica S.A. , tanto en Argentina como en el exterior.

La resolución establece que los procesados, Matías Edgardo Morla, Christian Maximiliano Pomargo, Sandra Verónica Iampolsky, Sergio Alejandro Garmendia, Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, deberán abstenerse de realizar cualquier acto, contrato, negociación, promoción, trámite registral o cobro de dinero vinculado a esas marcas en cualquier país del mundo. La restricción también alcanza a las acciones de Sattvica S.A.

La medida había sido ordenada días atrás por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43 , que notificó formalmente al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) para que registre la prohibición sobre todas las variantes comerciales asociadas al nombre del exjugador.

Con el comunicado, los herederos buscaron advertir a terceros sobre la vigencia de la cautelar judicial, con el objetivo de evitar eventuales contrataciones o acuerdos comerciales que pudieran quedar alcanzados por la prohibición vigente.

La Justicia bloqueó a Matías Morla para utilizar la marca Maradona y se recrudeció la interna familiar

El pasado 6 de febrero, la Justicia ordenó la “prohibición de innovar y contratar” cualquier tipo de negocio vinculado a la marca Diego Armando Maradona contra el abogado Matías Morla, las hermanas del exfutbolista Rita y Claudia Maradona y el resto de los procesados en la causa.

Fuentes judiciales indicaron que la medida cautelar fue solicitada por los abogados de Jana Maradona, una de las querellantes en el expediente vinculado a la administración de los derechos comerciales del campeón del mundo en México 1986.

La disposición fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, que notificó formalmente al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) la prohibición sobre todas las marcas registradas a nombre de Sattvica S.A. relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la imagen del ex capitán de la Selección argentina.

En concreto, los imputados deberán abstenerse de realizar cualquier acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, trámite registral o cobro de dinero vinculado a dichas marcas en cualquier país del mundo.

Morla, junto a Christian Pomargo y Sergio Garmendia, está acusado como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal). En tanto, Rita Maradona, Claudia Maradona y Sandra Iampolsky fueron imputadas como partícipes necesarias.

Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022. Sin embargo, ya en febrero de 2021 había sido intimado judicialmente para transferir el manejo de los derechos de imagen de Maradona a sus herederos. Pomargo, quien se desempeñaba como director suplente, renunció poco después, mientras que las sociedades fueron cedidas posteriormente a Rita y Claudia Maradona.