La trágica historia del excampeón de UFC que buscó justicia por mano propia









La figura del deporte de contacto tuvo un episodio en su vida más que complicado.

La estrella de los deportes de contacto protagonizó un hecho que lo llevó a prisión. Ethan Miller/Getty Images

La UFC fue la puerta al estrellato para muchos peleadores que no habían logrado tener una carrera próspera en sus disciplinas. Este formato fue clave para poder llevar a la cima a quienes hoy son las máximas estrellas de este show, que no es esquivo al drama personal de sus protagonistas.

Cain Velásquez es una figura más que reconocida, sobre todo en Latinoamérica, pero hace tiempo que abandonó el octágono por otra categoría muy distinta. Pese a esto, lo que no pasó inadvertido fue el hecho que casi arruina su vida, todo para buscar venganza.

Cain Velasquez Rey Del Rio/Getty Images Velásquez se retiró del octágono en 2019, pero volvió a ser noticia por un hecho ajeno a su carrera profesional. Rey Del Rio/Getty Images Quién es Caín Velásquez y cómo alcanzó la cima en la UFC Caín Velásquez debutó como profesional en las artes marciales mixtas, tras destacarse en la lucha universitaria estadounidense. Su dominio absoluto en los combates iniciales llamó la atención de los directivos, quienes lo contrataron en el año 2008 para competir en la división más pesada del circuito.

Su consagración definitiva llegó en octubre de 2010, cuando derrotó por nocaut técnico a Brock Lesnar y le arrebató el título mundial en el primer asalto. Esta contundente victoria lo convirtió en el primer monarca de raíces mexicanas en la historia de la categoría, transformándolo en un referente masivo.

A lo largo de su carrera deportiva, logró recuperar el campeonato en una segunda oportunidad y registró un historial de catorce victorias y sólo tres derrotas. Tras sufrir una serie de lesiones graves en la espalda y las rodillas, decidió retirarse oficialmente de la UFC en 2019 para probar suerte en la lucha libre.

Todo por defender a su hijo: cómo Velásquez terminó preso El declive personal del peleador comenzó en febrero de 2022, cuando protagonizó una persecución automovilística a alta velocidad por las calles de San José, California. Durante ese violento trayecto, disparó un arma contra la camioneta donde viajaba el hombre acusado de abusar de su hijo de cuatro años en una guardería. Las balas no alcanzaron al presunto abusador, pero impactaron de lleno en el brazo y el torso de su padrastro, Paul Bender, quien manejaba el vehículo en ese momento. Inmediatamente después del tiroteo, la policía arrestó al expeleador de la UFC y la fiscalía lo acusó formalmente de intento de homicidio. Tras pasar once meses en prisión preventiva, el atleta logró un acuerdo con la justicia al no disputar los cargos penales en su contra. El juez del caso finalmente le otorgó la libertad condicional, evitándole una condena de cadena perpetua y permitiéndole regresar a su casa bajo un estricto control judicial.

