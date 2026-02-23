FATE: El Gobierno reúne a la empresa y el gremio en medio del conflicto + Seguir en









La audiencia tendrá lugar este lunes, tras el anuncio de cierre definitivo de la compañía.

En un clima de extrema tensión, el Gobierno nacional recibirá este lunes al mediodía a los directivos de la empresa FATE y a los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en la Secretaría de Trabajo.

La audiencia, de carácter virtual, busca destrabar un conflicto que mantiene en vilo a 920 trabajadores tras el anuncio del cierre definitivo de la histórica planta de San Fernando.

Aunque el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, la planta continúa paralizada. La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, exige que el gremio abandone las instalaciones para retomar tareas, mientras que el sindicato liderado por Alejandro Crespo mantiene la permanencia dentro de la fábrica en defensa de los puestos de trabajo.

Fuentes de FATE confirmaron que, independientemente de la conciliación, el plan original de cierre definitivo sigue firme una vez vencidos los plazos legales. Atribuyen la decisión a la caída del consumo, la apertura de importaciones chinas y la alta conflictividad gremial.

Existe una disputa política paralela entre el Gobierno nacional y la gestión de Axel Kicillof. La provincia de Buenos Aires también dictó su propia conciliación obligatoria con apenas minutos de diferencia respecto a la Nación, buscando intervenir en el conflicto territorial.

El factor Milei y la "competencia" El conflicto tomó una dimensión política mayor tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien lejos de mediar para evitar el cierre, arremetió contra la empresa en redes sociales. El mandatario rebautizó las siglas de la firma como "Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas", acusando a los dueños de haberse beneficiado durante décadas del proteccionismo para no competir. El SUTNA sumó en las últimas horas el apoyo de Pablo Moyano (Camioneros), quien denunció el riesgo de permitir la importación masiva de neumáticos sin controles, asegurando que esto no solo afecta a los trabajadores de FATE sino también a la seguridad en el transporte de cargas.