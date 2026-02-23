Otra venta de empresas que pisa el freno: Burger King Argentina seguirá en manos del grupo mexicano que maneja Starbucks

Las ofertas no conformaron las pretensiones de los dueños de la franquicia. La situación es similar a lo que pasó recientemente con Carrefour.

Mientras el tablero del consumo masivo nacional se reacomoda en medio de un contexto económico recesivo , Burger King Argentina seguirá bajo el control del grupo mexicano Alsea , operador regional de Starbucks y otras marcas internacionales.

La decisión de no avanzar con la venta de la filial local cierra un proceso que había despertado fuerte interés empresario, pero cuyas ofertas y perfiles no terminaron de convencer a los propietarios de la franquicia en el país.

Esta novedad remite a lo que ocurrió la semana pasada con Carrefour Argentina, que también rechazó todas las propuestas de compra y confirmó su continuidad en el país, marcando una tendencia de prudencia estratégica entre multinacionales del consumo.

Durante los últimos meses, Alsea había puesto en revisión su operación de Burger King en varios mercados, entre ellos Argentina, en el marco de un análisis más amplio de su portafolio regional.

El grupo, con sede en México y presencia en América Latina y Europa, buscaba evaluar alternativas para optimizar su estructura financiera y concentrar recursos en las unidades con mayor rentabilidad y proyección. En ese esquema, la filial argentina de Burger King apareció como un activo susceptible de ser transferido a un operador local o fondo de inversión con capacidad de expansión.

El proceso atrajo a distintos candidatos. Entre los interesados figuraron grupos gastronómicos con experiencia en franquicias internacionales, fondos de inversión vinculados al negocio alimenticio y empresarios con trayectoria en retail.

Entre los principales aspirantes a quedarse con los locales de Burger King en el país figuraba el grupo Desarrollos Gastronómicos SA, que es una empresa local dueña de las pizzerías Kentucky y Sbarro, entre otros negocios del rubro. Por otro lado, hubo interés del grupo ecuatoriano Int Food, que ya administró en Argentina las franquicias de Wendy’s y KFC. Y también consultó condiciones la cadena argentina de hamburgueserías El Desembarco.

Sin embargo, según revelaron a Ámbito fuentes que siguieron de cerca las conversaciones, las propuestas presentadas no alcanzaron el valor esperado por Alsea ni ofrecieron garantías claras sobre la capacidad de inversión futura o de gestión, según el caso.

Más allá del precio, la matriz evaluó el perfil estratégico de los postulantes: planes de expansión, compromiso con estándares globales de calidad y músculo financiero para sostener campañas de marketing y renovación de locales en un contexto de alta inflación y volatilidad cambiaria. En ese balance, el grupo optó por mantener el control de la cadena.

El mexicano Christian Gurría, director general de Alsea para el Cono Sur, al referirse a la estrategia regional del grupo, confirmó ante medios de su país la decisión de conservar sus activos en Argentina y en Chile.

"En realidad, no hay nada concreto", explicó Gurría ante la consulta sobre la venta de Burger King Argentina. Y aclaró que, al menos por ahora, el grupo buscará "capitalizar las marcas” que hoy están dentro de su portafolios, que incluye también a Starbucks, Vips y Domino’s Pizza.

Planes para reposicionar Burger King en el mercado local

La decisión implica que Burger King Argentina continuará bajo un modelo de gestión directa. Actualmente, la cadena cuenta con 118 locales operativos en el país y compite en un mercado liderado históricamente por McDonald's, operada localmente por Arcos Dorados, y por la cadena nacional Mostaza, que en los últimos años aceleró aperturas y ganó participación en plazas del interior desplazando a la marca de la coronita al tercer lugar del podio.

A partir del cambio de estrategia, la decisión de Alsea viene acompañada ahora de un mensaje de continuidad y apuesta al crecimiento. Un ejemplo concreto fue la apertura de un nuevo restaurante en el shopping porteño Paseo Alcorta, a comienzos de este mes.

Con esta inauguración, la compañía alcanzó los 118 locales en el país, reforzando su presencia en plazas estratégicas y comunicando que la marca es propietaria y operadora de todas sus sucursales en Argentina.

La apertura también implicó la creación de 29 puestos de trabajo, en línea con el discurso de impacto positivo en la comunidad que la compañía busca fortalecer.

En ese marco, Nicolás Iribarne, Director General de Burger King Argentina y Chile, expresó textualmente: “Nuestro objetivo es seguir abriendo espacios estratégicos que nos permitan estar cerca de quienes nos eligen, manteniendo la calidad de nuestros productos y el desarrollo de nuestros equipos como ejes centrales”.

La estrategia de reposicionamiento, según fuentes del sector, se apoyará en la consolidación en ubicaciones premium, el fortalecimiento del canal digital -con foco en app y programas de fidelización- y revisión de la propuesta de valor para adaptarse a un consumidor más sensible a la variable precio.

El paralelismo con Carrefour

El caso de la frustrada venta de Burger King Argentina guarda paralelismo con lo ocurrido recientemente con Carrefour. La compañía francesa de supermercados había iniciado un proceso de evaluación estratégica para su filial argentina, que despertó interés de distintos grupos locales.

Sin embargo, tras analizar las ofertas, el CEO global Alexandre Bompard comunicó que ninguna cumplía con las expectativas del directorio en términos de creación de valor, por lo que la empresa decidió continuar operando en el país y avanzar con un nuevo plan de expansión.

Fuentes empresariales explicaron a Ámbito que -tanto en el caso de Burger King como el de Carrefour- los dueños actuales optaron por poner “punto final” a los procesos de venta. Y aunque admiten que la realidad es dinámica y eso podría revisarse en cualquier momento, explican: “No se puede tener abierto indefinidamente un proceso de venta porque afecta la valoración de la compañía. Es como tener en venta una casa durante mucho tiempo. Cada año que pasa esa casa vale menos”.