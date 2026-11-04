El BCRA volvió a comprar tras una pausa de dos ruedas y las reservas se recuperaron gracias al oro

El Central adquirió apenas u$s9 millones y cortó una racha de 2 ruedas sin intervención, mientras las reservas aumentaron u$s142 millones. El mayorista cedió tras alcanzar nuevos máximos nominales y el oro se recuperó en medio de la debilidad internacional del dólar.

El BCRA retomó las compras de dólares tras dos ruedas de pausa y las reservas aumentaron u$s142 millones, impulsadas por la recuperación del oro, mientras el mayorista volvió a bajar.

El Banco Central (BCRA) retomó este miércoles 4 de noviembre las compras de dólares en el mercado oficial de cambios , después de completar las primeras dos ruedas del mes sin intervención. Sin embargo, la autoridad monetaria adquirió apenas u$s9 millones, un monto reducido frente al ritmo que había sostenido durante octubre. En tanto, las reservas brutas aumentaron u$s142 millones, impulsadas principalmente por la recuperación de la cotización del oro.

La reanudación de las compras coincidió con una menor presión sobre el dólar mayorista y un incremento de la actividad cambiaria. En el segmento de contado se negociaron u$s698,3 millones, frente a los u$s472,3 millones del martes , mientras que la oferta de divisas ganó protagonismo a medida que avanzó la jornada y permitió revertir la tendencia alcista de los últimos días.

No obstante, el excedente disponible para la autoridad monetaria continuó siendo limitado. Las compras del BCRA representaron apenas alrededor del 1% del volumen negociado, un porcentaje considerablemente inferior al 19% registrado el viernes pasado, cuando había adquirido u$s96 millones. De esta manera, el saldo positivo de noviembre alcanzó solamente u$s9 millones , frente a los u$s1.395 millones acumulados durante octubre, cuando el promedio diario de adquisiciones se ubicó en u$s66 millones.

La diferencia refleja el cambio de dinámica que comenzó a manifestarse durante la última semana del mes pasado. Después de una racha de 19 ruedas compradoras, el Central atravesó varios días sin incorporar divisas, en medio de una mayor demanda de cobertura vinculada con los vencimientos financieros y la volatilidad cambiaria regional. Aunque este miércoles logró retomar las adquisiciones, el resultado todavía no permite determinar si se recuperará el ritmo comprador anterior.

Mientras tanto, las reservas internacionales aumentaron u$s142 millones, hasta u$s50.435 millones , después de la caída de u$s148 millones registrada el martes. La mejora estuvo asociada principalmente al fuerte repunte del oro , cuya cotización avanzó 3,30% y generó un efecto positivo estimado en u$s250 millones sobre el valor de los activos del BCRA.

El movimiento del metal precioso se produjo en un contexto de debilitamiento internacional del dólar, luego de que el Partido Demócrata consiguiera el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense en las elecciones de medio término. El índice dólar retrocedió 0,27%, mientras que el euro se apreció en igual proporción, la libra avanzó 0,04% y el yen ganó 0,13%. En contraste, el yuan se depreció 0,05% frente a la divisa estadounidense.

El dólar mayorista interrumpió las subas tras las elecciones en Estados Unidos

La recuperación de las compras del Central estuvo acompañada por un cambio en el comportamiento del mercado oficial. Después de dos jornadas consecutivas de aumentos, el dólar mayorista retrocedió $5 y cerró en $1.546, alejándose del máximo histórico nominal alcanzado el martes, cuando había terminado en $1.551.

El retroceso se produjo en una jornada de mayor actividad, en la que la demanda de cobertura perdió intensidad frente a una recuperación de la oferta de divisas. Aunque el mayorista comenzó a operar en torno a $1.551, el mismo nivel del cierre anterior, los pedidos de compra fueron perdiendo protagonismo y permitieron una corrección gradual hasta los $1.546, valor que se mantuvo hasta el final de la rueda.

El movimiento coincidió con un contexto internacional más favorable para las monedas emergentes. La victoria demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos debilitó al dólar a escala global, mientras los inversores evaluaban las implicancias de un Congreso controlado por la oposición para la política económica del presidente Donald Trump.

La moderación fue todavía más evidente en el mercado de futuros, donde se negociaron u$s1.405 millones y la curva retrocedió 0,31% en promedio. Los contratos de noviembre y diciembre cayeron 0,44% y 0,37%, respectivamente, mientras que enero de 2027 registró una baja de 0,40%. De esta manera, la corrección del contado estuvo acompañada por una reducción de los precios de cobertura para los próximos meses.

Sin embargo, el mercado financiero mostró una dinámica diferente. El dólar MEP avanzó 0,70%, hasta $1.584,76, mientras que el contado con liquidación aumentó 2,30%, a $1.712,21, ampliando el canje entre ambas cotizaciones hasta 8,04%. Por su parte, el blue permaneció estable en $1.565, con una brecha de 1,23% respecto del mayorista.

La divergencia entre las cotizaciones oficiales y financieras indica que, pese a la menor presión sobre el mercado de contado y los futuros, la demanda de dólares a través de operaciones bursátiles continuó activa, especialmente en el segmento utilizado para transferir fondos al exterior. En consecuencia, la corrección del mayorista no implicó una moderación uniforme de las distintas cotizaciones.

En paralelo, las tasas de interés en pesos mostraron pocos movimientos. La TAMAR aumentó levemente de 23,94% a 24%, mientras que la BADLAR permaneció estable en 22,75%, en un escenario en el que el retroceso del dólar oficial no estuvo acompañado por cambios significativos en los rendimientos de los depósitos mayoristas.

Hacia las próximas jornadas, el interrogante será si el BCRA puede aprovechar la menor presión sobre el mercado oficial para recuperar un ritmo sostenido de compras. La mayor oferta estacional prevista para el último bimestre, impulsada por la cosecha de trigo, las exportaciones energéticas y las liquidaciones pendientes de financiamiento corporativo y provincial, podría contribuir a ese objetivo.

Sin embargo, esos ingresos deberán convivir con la demanda privada de cobertura y las necesidades financieras del Tesoro, que enfrenta nuevos compromisos en moneda extranjera. En ese contexto, el resultado de este miércoles representa una señal de estabilización respecto del comienzo de noviembre, pero todavía no una recuperación del ritmo de acumulación de reservas que el BCRA consiguió sostener durante octubre.