El dólar blue cerró debajo del tipo de cambio minorista por segundo día consecutivo + Agregar ámbito en









El paralelo volvió a cerrar en $1.565, mientras el mayorista corrigió desde sus máximos y llevó la brecha a 1,23%. En paralelo, el CCL superó los $1.700 y mostró una mayor presión en los dólares financieros.

El blue quedó en $1.565, mientras el mayorista retrocedió desde máximos y el CCL superó los $1.700.

El dólar blue cerró este miércoles sin cambios a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, y acumuló así su quinta rueda consecutiva en el mismo nivel, y la segunda por debajo del tipo de cambio minorista ($1.570). En tanto, el dólar mayorista retrocedió $5 hasta $1.546, luego de haber alcanzado máximos nominales en las jornadas previas.

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De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones volvió a ampliarse hasta alrededor de 1,23%. La rueda también dejó una señal distinta en los dólares financieros, ya que el contado con liquidación (CCL) superó los $1.700, ampliando su distancia frente al tipo de cambio oficial.

La baja del mayorista se produjo en una jornada con mayor volumen y una oferta de divisas más firme, que fue desplazando la cotización desde los $1.551 iniciales hasta mínimos de $1.546 hacia el cierre. En total se negociaron u$s698,3 millones en contado y u$s1.405 millones en futuros, mientras el BCRA retomó las compras con apenas u$s9 millones.

A nivel internacional, el dólar también perdió terreno después de las elecciones legislativas de Estados Unidos: el índice dólar cayó alrededor de 0,25% y tocó mínimos desde fines de septiembre, en un contexto de mayor apetito por riesgo. Sin embargo, esa debilidad externa no se trasladó de manera uniforme al mercado local: mientras el mayorista corrigió desde máximos, el CCL volvió a tensionarse y superó los $1.700, mostrando que la demanda de cobertura financiera permaneció activa aun con un dólar global más débil.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 4 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.546.5 para la venta.