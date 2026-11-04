Argentina volvió a quedar entre las minorías en una votación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculada a la Corte Penal Internacional (CPI). El Gobierno de Javier Milei votó en contra de la resolución A/81/L.11, que respalda el informe del tribunal y condena las amenazas, los ataques y las interferencias contra su funcionamiento. El documento obtuvo 93 votos afirmativos, 13 negativos y 36 abstenciones, en una nueva señal del rumbo de la política exterior argentina.
Argentina votó en contra de una resolución de la ONU clave para la Corte Penal Internacional
El Gobierno de Javier Milei rechazó un documento aprobado por 93 países que condena las amenazas y las interferencias contra el tribunal.
-
Uruguay busca gestionar la tensión entre Argentina y Brasil para generar nuevas oportunidades en el Mercosur
-
De Virgilio a Bismarck: cómo Milei tergiversó referencias históricas y filosóficas
La decisión fue cuestionada por el ex canciller Jorge Taiana, quien calificó el episodio como un “nuevo bochorno diplomático argentino en la ONU”. A través de sus redes sociales, el dirigente sostuvo que el país volvió a votar en contra de sus intereses y de su tradición diplomática, y apuntó directamente contra el canciller Pablo Quirno.
“Una vez más Argentina votó en la ONU en contra de sus intereses y su tradición diplomática, ahora el canciller Pablo Quirno instruyó al embajador Tropepi a rechazar una resolución que respalda el informe de la Corte Penal Internacional y condena las amenazas, los ataques y las interferencias contra el tribunal”, escribió Taiana.
El resultado de la votación muestra que Argentina quedó entre los 13 países que rechazaron la iniciativa, frente a una mayoría de 93 Estados que la respaldaron. Otros 36 países optaron por abstenerse, en una votación que volvió a exponer las diferencias internacionales sobre el papel de los organismos multilaterales y el funcionamiento de la justicia internacional.
El alineamiento internacional de Javier Milei y las tensiones con la ONU
La votación se inscribe en el giro de la política exterior impulsado por Milei, que busca profundizar el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel y cuestiona distintos posicionamientos de organismos multilaterales. En ese marco, las decisiones del Gobierno en Naciones Unidas generaron reiterados cruces con sectores de la oposición, que advierten sobre un distanciamiento de posiciones históricas de la diplomacia argentina.
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente creado por el Estatuto de Roma, encargado de investigar y juzgar a personas acusadas de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Su actividad y sus decisiones quedaron en el centro de tensiones diplomáticas en los últimos años, particularmente frente a cuestionamientos y medidas de presión de distintos gobiernos.
El respaldo de la Asamblea General al informe de la CPI y la condena a las amenazas e interferencias busca expresar una posición institucional sobre la necesidad de preservar la independencia del tribunal. El rechazo argentino, en cambio, volvió a abrir el debate sobre las prioridades y los criterios que orientan la representación del país en el ámbito internacional.
Taiana, quien encabezó la Cancillería durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó la decisión y la contrastó con la tradición diplomática argentina. Su crítica apunta a que el país, según su interpretación, abandona consensos multilaterales y adopta posiciones que lo ubican junto a una minoría de Estados.
La votación se suma así a una serie de controversias sobre el posicionamiento internacional de la administración libertaria, en un contexto en el que la relación con Naciones Unidas, la defensa del multilateralismo y el vínculo con los principales actores globales se convirtieron en ejes de discusión política en la Argentina.
- Temas
- Argentina
- ONU
- Jorge Taiana