La Corte Suprema rechazó una presentación del Gobierno por la distribución de alimentos en comedores

La Corte Suprema rechazó un planteo del Gobierno contra un fallo que le había ordenado al Ministerio de Capital Humano ejecutar un plan de distribución de alimentos destinados a comedores comunitarios .

En la causa, se suscitó un conflicto entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello , y distintos comedores a raíz de las restricciones impuestas por el ministerio al reparto de alimentos a partir del mes de noviembre de 2023 por la presunta existencia de “comedores fantasma” .

La exsubsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni , y Rodolfo Barra, presentaron la queja ante la Corte Suprema para anular un fallo de los tribunales de Comodoro Py. Gianni sostuvo que no se podía permitir una “intromisión del Poder Judicial” sobre “facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional” .

El hecho se originó en la suspensión de la entrega de alimentos en comedores de todo el país , en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. El juez de primera instancia Sebastián Casanello había ordenado la confección de un plan de distribución de los alimentos que se encontraban en los depósitos reservados para atender situaciones de emergencia .

Sin embargo, el dirigente social Juan Grabois impulsó una denuncia penal . Se basó en informes periodísticos que daban cuenta que existían alimentos sin repartir en cetros de acopio de Villa Martelli y Tafi Viejo en Tucumán, que rondaban los cinco millones de kilos, incluida leche próxima a vencer.

El fallo

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió realizar medidas de prueba y además, reclamó que los alimentos allí guardados se distribuyeran en los comedores registrados oficiales. El juez Casanello sostuvo que el destino de los productos era una potestad administrativa del Ejecutivo, pero reclamó a Capital Humano que elaborara un plan de distribución de esos productos teniendo en cuenta su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino.

Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron la cautelar y remarcaron que el Ministerio pudo pedir una prórroga, pero optó por cuestionar la “intromisión” judicial a través de nuevos recursos.

El Ministerio de Capital Humano apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó la presentación. Y ahora el caso llegó a la Corte Suprema a través de un recurso de queja. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación, a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De todos modos, el Gobierno le informó al juez Casanello que iba a distribuir los alimentos mediante convenios con las provincias.