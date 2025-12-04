Desmantelan en Brasil una granja de visualizaciones usada para inflar métricas en YouTube + Seguir en









La Policía Militar descubrió una instalación clandestina con decenas de celulares y equipos destinados a simular reproducciones e interacciones en videos musicales, generando un falso éxito viral.

La Policía Militar de Brasil desarticuló una granja de visualizaciones utilizada para inflar de manera artificial las métricas de videos musicales en YouTube.

La Policía Militar de Brasil desarticuló una granja de visualizaciones utilizada para inflar de manera artificial las métricas de videos musicales en YouTube, en un caso que rápidamente se volvió viral. El operativo reveló una instalación domiciliaria donde funcionaba un centro clandestino dedicado a manipular visualizaciones, accesos e interacciones mediante tecnología preparada para generar engagement fraudulento.

El allanamiento expuso una estructura compleja que operaba como un centro de manipulación digital: decenas de celulares y equipos informáticos estaban conectados y programados para simular reproducciones, accesos constantes y actividad en cuentas falsas. El objetivo era aumentar ilegalmente la participación y el volumen de visualizaciones, alterando así el ranking real de popularidad de contenidos musicales, algo que sorprendió a los paulistas por la magnitud del sistema descubierto.

Esta “granja” funcionaba como un servicio clandestino que vendía engagement artificial a terceros para dar una falsa impresión de éxito viral a ciertos artistas y sus producciones. El caso dejó en evidencia la existencia de mecanismos diseñados para manipular métricas tanto en redes sociales como en plataformas de streaming.

Las autoridades avanzaron en una investigación para identificar a los responsables de la operación y determinar qué artistas, promotores o intermediarios se beneficiaron del fraude, con el fin de definir eventuales responsabilidades penales y comerciales.

Cómo funcionaba la “granja de visualizaciones” Los investigadores confirmaron que el sistema estaba preparado para multiplicar reproducciones de forma automática y sostenida. Cada dispositivo tenía un rol específico: reproducir videos, alternar entre cuentas falsas, generar interacciones y mantener actividad constante para burlar los mecanismos de detección de fraude de las plataformas.

Esta modalidad, cada vez más sofisticada, perjudica tanto a la industria musical como a los creadores de contenido que compiten de manera legítima por alcanzar visibilidad en redes y servicios de streaming.

