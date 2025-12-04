Axel Kicillof participó de la ronda de Madres de Plaza de Mayo en homenaje a Hebe de Bonafini

El gobernador bonaerense conmemoró los 97 años del nacimiento de la fundadora de la organización. "Hoy vuelven a ser víctimas del intento de ninguneo y persecución del Gobierno nacional", denunció.

Axel Kicillof participó este jueves de la habitual ronda de las Madres de Plaza de Mayo , al conmemorarse los 97 años del nacimiento de Hebe de Bonafini , fundadora de la agrupación, fallecida hace tres años. “Estamos aquí para homenajear a Hebe y con ella a las Madres de Plaza de Mayo que siempre dieron la lucha y hoy vuelven a ser víctimas del intento de ninguneo y persecución del Gobierno nacional”, aseguró el gobernador bonaerense.

La actividad ocurrió horas después de que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobara el proyecto de ley de endeudamiento que envió Kicillof, tras negociaciones frenéticas. Las sesiones, tanto en Diputados como en el Senado, terminaron entrada la madrugada con aval para que la gestión peronista acceda a los mercados.

Durante el homenaje a Bonafini, el mandatario estuvo acompañado por la titular de la asociación, Carmen Arias, y sus referentes Sara Mrad , Josefa de Fiore e Irene Molinari .

En su discurso, afirmó: “Vinimos a homenajear a Hebe de Bonafini, la que siempre puso el cuerpo, la que nos enseñó tanto, la que tenía siempre la palabra justa y nunca temió a los poderes establecidos: enfrentó con coraje a la dictadura y a todos los que después siguieron representando los mismos intereses”.

En la misma línea, afirmó: “Decimos con fuerza que son 30 mil los compañeros y compañeras desaparecidas, y que no va a venir ningún mentiroso e ignorante a discutir lo que en la Argentina es una bandera para siempre: la memoria, la verdad y la justicia”.

“La mejor manera de contraponerse al dolor que nos dejó su pérdida es recordarla y hacer exactamente lo que Hebe quería que hiciéramos: luchar, luchar y luchar”, concluyó Kicillof.

Con el fin de recordar a la expresidenta de la asociación, la “Semana Hebe de Bonafini” -que se desarrolla hasta el 5 de diciembre- consta también de actividades culturales, muestras fotográficas, intervenciones urbanas y encuentros académicos en la Casa de las Madres.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Trabajo, Walter Correa; la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios; la subsecretaria de Políticas Culturales, Victoria Onetto; la legisladora porteña Victoria Montenegro; la ex rectora de la Universidad de las Madres, Cristina Caamaño; legisladores y legisladoras, representantes gremiales y dirigentes.