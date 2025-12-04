Detuvieron en Lanús a "Cachorra" Vargas, la viuda negra acusada de asesinar a un excombatiente de Malvinas + Seguir en









Estuvo 546 días libre con orden de captura, hasta su detención este miércoles en el sur de Buenos Aires. Su cómplice ya había sido arrestado en Chaco por el crimen de José David Silva.

La viuda negra "Cachorra" Vargas, de 29 años, es la principal apuntalada de asesinar a un excombatiente de Malvinas en su departamento de San Cristóbal

Luego de 546 días de búsqueda, detuvieron este miércoles a la viuda negra "Cachorra" Vargas, principal acusada de matar a un excombatiente de Malvinas, junto a su novio de aquel momento. Vargas circulaba en Lanús como cualquier persona, junto a otra pareja, que miró atónito la detención de su novia. En el video que difundió la DDI de Quilmes se observa la diferencia entre el silencio de la detenida y la sorpresa de su pareja, por el accionar policial.

Según la investigación a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, Vargas era buscada por el homicidio agravado de José David Silva, que era empleado de un consorcio. "Cachorra" fue detenida en el cruce de la avenida 9 de Julio, entre Pergamino y Luján, en la zona este de Lanús.

Viuda Negra en Lanús El crimen que cometió la viuda negra "Cachorra" Vargas Hace dos meses, en Chaco, había caído el cómplice de Cachorra y así ya los dos sospechosos están presos por el homicidio ocurrido el 5 de junio de 2024, en un departamento de la avenida San Juan al 1300 del barrio porteño de San Cristóbal.

El crimen fue descubierto al día siguiente por personal de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad, que ingresó al departamento y encontró a Silva en el baño: tendido sobre un charco de sangre, con siete puñaladas en el cuello y el rostro. La escena no dejaba margen para la duda.

La autopsia confirmó luego que la muerte se produjo por la hemorragia masiva provocada por esas heridas. El último puntazo (el séptimo) había sido definitivo: la cuchillada le cortó por completo la arteria carótida y la vena yugular. No tuvo posibilidad de pedir ayuda.

De acuerdo al expediente judicial, “Cachorra” había iniciado un vínculo sentimental con Silva semanas antes. Él creyó que era una relación más. No sabía que ese 5 de junio no llegaba sola: la acompañaba Leandro Damián Díaz, su verdadera pareja y cómplice. Mientras uno distraía, el otro ejecutaba. La Justicia reconstruyó que Silva nunca alcanzó a comprender quién era realmente la mujer que había dejado entrar a su vida. Y si llegó a sospecharlo en esos últimos segundos, ya nadie podrá confirmarlo.

