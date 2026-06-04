Criptomonedas: Bitcoin cae debajo de los u$s64.000 y las altcoins se derrumban hasta 10% + Agregar ámbito en









La criptomoneda reina acumula una caída cercana al 13% en la semana y el clima "bearish" acapara todo el mercado.

Las criptomonedas retroceden este jueves. Kaboompics.com

El mercado de las criptomonedas sostiene un tono "bearish" este jueves y la tendencia a la baja continúa impulsada por Bitcoin (BTC), que retrocede 3,1% hasta los u$s63.642,74. En tanto, las alternativas se derrumban hasta un casi 10%.

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En lo que respecta a las altcoins, Ethereum (ETH) pierde 2,6% a los u$s1.772,08, al igual que BNB (BNB), la criptomoneda de Binance, que retrocede a los u$s605,53.

Por otro lado, Ripple (XRP) baja 3,8% a los u$s1,16; Solana (SOL) 4,1% a los u$s69,33; Tron (TRX) 1% a los u$s0,3305; el token Hyperliquid (HYPE) lo hace un 5,1% a u$s68,13; la memecoin Dogecoin (DOGE) un 2,7% a u$s0,08925; Cardano (ADA) 9,8% a u$s0,1879.

Embed La country manager en Argentina de Bitget, Carolina Gama, destacó que el BTC se mantiene presionado por el debilitamiento de la demanda y por la salida de capital de los ETFs spot en EEUU. "El movimiento provocó cerca de u$s3.000 millones en liquidaciones en dos días y llevó a una caída del 8,5% en el open interest, lo que indica una reducción de las posiciones apalancadas en el mercado", manifestó la especialista.

Asimismo, los ETFs spot de BTC listados en EEUU también registraron su 13º día consecutivo de salidas netas, con retiros de u$s396,6 millones solo el pasado miércoles. Desde Bitget remarcan que, en el acumulado del período, los outflows ya suman aproximadamente u$s4.400 millones.

El sentimiento negativo del mercado sigue afectando a las altcoins, y los operadores se mantiene sin un catalizador claro capaz de revertir esta trayectoria bajista. "Para una recuperación más consistente, los inversionistas deberán buscar señales de una reactivación de la demanda institucional o algún nuevo factor macroeconómico que vuelva a favorecer a los activos de riesgo", explicó Gama.