Bitcoin cae con fuerza y toca su nivel más bajo en cuatro meses

Una combinación de factores — como la salida de capitales institucionales y el conflicto de Medio Oriente — llevan a la principal criptomoneda del mercado a su nivel más bajo desde febrero.

Bitcoin vuelve a estar bajo presión y confirma una pérdida de fuerza que ya venía acumulándose durante semanas , lo que arrastró al resto del mercado cripto . Las salidas de los fondos cotizados, la destrucción de posiciones apalancadas, la aversión al riesgo por el conflicto entre EEUU e Irán y la venta de una pequeña parte de la cartera de Strategy Inc son citadas entre las principales razones detrás de esta corrección.

La mayor criptomoneda del mundo perdió la zona de u$s70.000 por primera vez en casi dos meses y se situa cerca de u$s66.500, con una caída diaria de 1,1% , su nivel más bajo desde febrero, según datos de Binance . Por su parte, Ethereum (ETH) cae 2,7% em la medición diaria y cotiza por debajo de los u$s1.900 . Entre las altcoins , se destaca la caída de 4% de BNB , mientras que en la vereda opuesta se destaca la suba de 3,4% de Hyperliquid .

De acuerdo a los datos de CoinGlass , esta caída de Bitcoin coincide con la mayor destrucción de posiciones apalancadas desde el 5 de febrero: se eliminaron u$s1.840 millones del mercado en este evento. De ese total, casi u$s1.700 millones eran apuestas alcistas .

Por su parte, las salidas netas en los fondos cotizados (ETF) al contado de Bitcoin en EEUU alcanzaron alrededor de u$s3.500 millones en 11 sesiones consecutivas, la racha negativa más larga desde su lanzamiento en enero de 2024. La última semana fue especialmente notoria, con retiradas próximas a u$s1.400 millones .

En este contexto, la compañía Strategy vendió 32 bitcoin por unos u$s2,5 millones, en su primera desinversión desde 2022. La cifra es mínima frente a una cartera superior a 843.000 bitcoin, pero el mercado la interpretó como una ruptura simbólica con el mensaje de acumulación permanente asociado a Michael Saylor.

Geopolítica, petróleo y tasas altas

El retroceso en las negociaciones entre EEUU e Irán durante las últimas horas incremento la búsqueda de refugio en activos defensivos y redujo la demanda de activos de riesgo. Además, la presión sobre el estrecho de Ormuz también hizo aumentar las previsiones de inflación para los próximos meses.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió este miércoles que el conflicto podría ralentizar el crecimiento mundial a niveles pocas veces vistos fuera de crisis como la crisis financiera de 2008 y disparar la inflación si se prolonga el próximo año.

Si la Reserva Federal mantiene una política restrictiva durante más tiempo producto de una inflación elevada, el mercado cripto puede seguir encontrando dificultades para recuperar flujos. Un entorno de tipos de interés altos durante más tiempo suele reducir la liquidez disponible para activos volátiles como Bitcoin.