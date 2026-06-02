Criptomonedas: Bitcoin se hunde 5,6% y arrastra las altcoins a la baja

El mercado cripto se tiñe de rojo y BTC acumula un retroceso de casi 13% en lo que va de la semana.

El Bitcoin (BTC) sostiene su tendencia bajista y se hunde 5,6% a u$s67.131,11 este martes , en lo que ya consolida un retroceso semanal del 12,7%. Así, la criptomoneda reina arrastra a la mayor parte del mercado y golpea colateralmente la valuación de las alternativas.

En efecto, Ethereum (ETH) pierde 3,8% a u$s1899,35 y en la semana la contracción asciende a un 9,5%. BNB (BNB) , la moneda nativa de Binance , baja 3,2% a u$s661,39 y Ripple (XRP) lo hace 5% a u$s1,22.

Entre las demás principales altcoins, Solana (SOL) retrocede 4,8% a u$s75,94, al tiempo que TRON (TRX) lo hace 2,6% a u$s0,3367. Hyperliquid (HYPE) baja 1,1% a u$s71,08; Dogecoin (DOGE) , 4,1% a u$s0,09459; Cardano (ADA) , 5,2% a u$s0,2152.

Desde Bitget, Carolina Gama , explicó que BTC alcanzó su nivel más bajo desde el 7 de abril, "en un movimiento correctivo que ganó fuerza desde el pasado domingo" .

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"La presión sobre el activo refleja un entorno de mayor aversión al riesgo en el mercado, impulsado tanto por las salidas institucionales —que totalizaron u$s2.430 millones en mayo— como por el aumento de las dudas en torno a la tesis de Strategy (MSTR), después de que la empresa vendiera u$s2,5 millones en BTC", sostuvo la especialista.

Asimismo, destacó que desde el punto de vista técnico, el escenario se mantiene desafiante en el corto plazo, y aseguró que para que el mercado vuelva a construir una recuperación más consistente por encima de los u$s70.000, BTC "necesitaría primero romper la media móvil exponencial de 50 días, cercana a los u$s75,800.

"Luego superar la EMA de 100 días, en la región de los u$s76.300. Mientras eso no ocurra, el mercado tiende a permanecer presionado por la cautela de los inversores y por la migración de capital hacia otros activos", expresó Gama y agregó: "especialmente ante el fuerte apetito actual por empresas vinculadas a la inteligencia artificial".