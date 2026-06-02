El Bitcoin (BTC) sostiene su tendencia bajista y se hunde 5,6% a u$s67.131,11 este martes, en lo que ya consolida un retroceso semanal del 12,7%. Así, la criptomoneda reina arrastra a la mayor parte del mercado y golpea colateralmente la valuación de las alternativas.
Criptomonedas: Bitcoin se hunde 5,6% y arrastra las altcoins a la baja
El mercado cripto se tiñe de rojo y BTC acumula un retroceso de casi 13% en lo que va de la semana.
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En efecto, Ethereum (ETH) pierde 3,8% a u$s1899,35 y en la semana la contracción asciende a un 9,5%. BNB (BNB), la moneda nativa de Binance, baja 3,2% a u$s661,39 y Ripple (XRP) lo hace 5% a u$s1,22.
Entre las demás principales altcoins, Solana (SOL) retrocede 4,8% a u$s75,94, al tiempo que TRON (TRX) lo hace 2,6% a u$s0,3367. Hyperliquid (HYPE) baja 1,1% a u$s71,08; Dogecoin (DOGE), 4,1% a u$s0,09459; Cardano (ADA), 5,2% a u$s0,2152.
Desde Bitget, Carolina Gama, explicó que BTC alcanzó su nivel más bajo desde el 7 de abril, "en un movimiento correctivo que ganó fuerza desde el pasado domingo".
"La presión sobre el activo refleja un entorno de mayor aversión al riesgo en el mercado, impulsado tanto por las salidas institucionales —que totalizaron u$s2.430 millones en mayo— como por el aumento de las dudas en torno a la tesis de Strategy (MSTR), después de que la empresa vendiera u$s2,5 millones en BTC", sostuvo la especialista.
Asimismo, destacó que desde el punto de vista técnico, el escenario se mantiene desafiante en el corto plazo, y aseguró que para que el mercado vuelva a construir una recuperación más consistente por encima de los u$s70.000, BTC "necesitaría primero romper la media móvil exponencial de 50 días, cercana a los u$s75,800.
"Luego superar la EMA de 100 días, en la región de los u$s76.300. Mientras eso no ocurra, el mercado tiende a permanecer presionado por la cautela de los inversores y por la migración de capital hacia otros activos", expresó Gama y agregó: "especialmente ante el fuerte apetito actual por empresas vinculadas a la inteligencia artificial".