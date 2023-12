El Bitcoin y el resto de las criptomonedas en stand by mientras la Fed da luces sobre las tasas

Según expertos de Oxford Economics, esta lectura no alterará las comunicaciones recientes de la Fed sobre la persistente fuerza de la inflación subyacente, descartando así recortes de tasas a corto plazo.

Sin embargo, a pesar de este optimismo, el panorama macroeconómico no ofrece un respaldo sólido para los activos digitales. El reciente dato de inflación en noviembre en EE. UU., mostrando una ligera disminución en la tasa general al 3,1% y una tasa subyacente estable en el 4%, no parece cambiar las perspectivas de la Reserva Federal (Fed). Según expertos de Oxford Economics, esta lectura no alterará las comunicaciones recientes de la Fed sobre la persistente fuerza de la inflación subyacente, descartando así recortes de tasas a corto plazo.

La atención se centra ahora en la decisión de tasas de interés de la Fed, la última del año, que se dará a conocer esta tarde. Se espera que la Fed mantenga la pausa en esta ocasión. Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, señala que el interés se centrará en el tono y mensaje del presidente Jerome Powell, así como en las previsiones económicas, ya que estos elementos serán cruciales para comprender las expectativas de la Fed respecto a futuros recortes de tasas.