La guerra en Medio Oriente realzó el doble uso de las criptomonedas: refugio, pero también "caja negra"

El conflicto puso en valor el uso de los activos cripto no solo como instrumentos capaces de sortear el sistema financiero tradicional, sino también como herramienta por parte de las poblaciones afectadas por la guerra para protegerse.

Mientras la guerra en Medio Oriente comienza a dar signos de desescalar, una de las lecciones que parece haber dejado el conflicto militar fue la versatilidad de las criptomonedas en ese tipo de escenarios . No solo por parte del gobierno iraní para esquivar sanciones internacionales , sino también por parte de los ciudadanos de varios de los países afectados por el conflicto .

Uno de los casos más resonante ocurrió hace unas semanas, cuando Irán habia exigido que los buques que fueran a transitar por el estrecho de Ormuz paguen los derechos de paso exclusivamente en bitcoins o en yuanes , un desafío directo a los sistemas financieros tradicionales y al dominio del dólar en el comercio internacional.

Sobre este punto, Mariquena Otermin , CMO de Bitwage , plataforma internacional de pago en criptomonedas, destacó que esa iniciativa demostró algo clave: "En un mundo fragmentado, el dólar ya no es la única vía posible para mover valor en comercio internacional . Cuando aparecen sanciones, bloqueos o tensión geopolítica, cripto y yuan empiezan a funcionar como carriles alternativos de liquidez y pago ".

Y ahondó: " Eso no convierte automáticamente a Bitcoin en moneda de comercio global, pero sí lo reposiciona . Más que una amenaza inmediata al dólar, estos episodios muestran que el sistema financiero internacional está dejando de ser completamente unipolar. Y cada vez que eso ocurre, Bitcoin gana relevancia como activo neutral, portable y difícil de censurar ".

En este sentido, un reciente informe de Chainalysis citado por Reuters también reveló que grupos vinculados a Irán están utilizando criptomonedas para adquirir piezas de drones. En concreto, se señaló una cartera de criptomonedas relacionada con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que compraba piezas de drones a un proveedor con sede en Hong Kong .

De acuerdo a Chainalysis, criptomonedas valuadas en más de u$s10 millones abandonaron las plataformas iraníes entre el 28 de febrero —día en que comenzaron los bombardeos de Israel y EEUU— y el 2 de marzo hacia plataformas extranjeras.

El arma de doble filo

En diálogo con Ámbito, Alfredo Marentes, destacó que "el creciente uso de criptoactivos en regiones afectadas por conflictos en Medio Oriente refleja tanto necesidad como oportunidad".

Por un lado, porque "las personas recurren a ellos para proteger sus ahorros frente a la inestabilidad monetaria y las restricciones bancarias". Por el otro, porque "su naturaleza descentralizada también puede facilitar la evasión de sanciones, lo que mantiene la atención de los reguladores".

Y desarrolló: "Desde el punto de vista del mercado, esto refuerza el doble papel del cripto: como herramienta de acceso financiero y como desafío regulatorio. Prevemos mayor supervisión global, junto con una demanda creciente de entornos de trading transparentes y alineados con la normativa".

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De manera complementaria, la Country Manager de Bitget en la Argentina, Carolina Gama, aclaró en diálogo con este medio que "tampoco es tan sencillo" acceder al mercado cripto desde países sancionados a nivel internacional. "Un iraní no se puede abrir una cuenta (en Bitget) porque vive en un país que está excluido de los países en los cuales un exchange serio se podría abrir una cuenta", enfatizó.

"En la industria, por lo menos los exchanges más importantes, tenemos esta forma de trabajo en la que todos pedimos 'Know Your Customer' (KYC), que es la validación de identidad de los usuarios", dijo y, por lo tanto, afirmó que "es injusto decir que la industria se utiliza para saltear esas regulaciones, porque la realidad es que se está en iguales condiciones en cuanto a procesos regulatorios que los bancos".

Las cripto como refugio

Gama sostuvo que en la discusión pública "se centró el tema del uso de las cripto para evitar sanciones, pero no se ve que también hay un gran uso de las cripto en las personas que están en medio de la guerra", entre las que mencionó a "la gente que está en los países árabes o que quiere salir de Emiratos Árabes".

"Había mucha gente de tecnología que se habían ido a vivir a Dubai, tenías muchos europeos, incluso, y tenían cuentas en los bancos de ahí y ahora se están yendo", complementó.

Dubai Hotel Propiedades Miles de extranjeros escaparon de Dubai con el inicio de la guerra.

Aseguró que "la forma más rápida de hacerlo es pagar todo en cripto" ya que "la diferencia entre ambos es que los bancos dependen siempre de una autoridad o de la regulación de un país en específico". Por su parte, "las cripto son de uso internacional todo el tiempo".

Y ejemplificó: "No quiere decir que el banco sea malo, pero ¿qué pasa si bombardean el data center de un banco en Abu Dhabi? Ya no tenés acceso a tu cuenta. Es así de sencillo".