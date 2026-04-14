Bitcoin modera sus ganancias en u$s74.000 gracias al impulso diplomático entre EEUU e Irán + Seguir en









Los avances por un alto al fuego entre los protagonistas de la guerra en Medio Oriente aumentó el apetito por el riesgo.

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El mercado de criptomonedas opera con firmes subas este lunes, mientras la atención se centra en las novedades sobre la guerra en Medio Oriente. En este marco, Bitcoin (BTC) salta más de 5% y operar arriba de los u$s74.500, según Binance.

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La criptomoneda reina gana 5,1% y cotiza a u$s74.408. En tanto, Ethereum (ETH) trepa 8,8% hasta los u$s2.376, y entre las altcoins resaltan los avances de XRP (+3,5%), y Solana (+5,3%).

Embed Señales de Trump sobre un acuerdo con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que Irán quiere llegar a un acuerdo, pero indicó que no aceptará uno que le permita a Teherán disponer de armas nucleares. Trump dijo que las negociaciones se estancaron en lo relativo a las cuestiones nucleares y que había comenzado un "bloqueo" de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

Asimismo, indicó que Irán "llamó esta mañana" y que "les gustaría llegar a un acuerdo". Reuters no pudo verificar de inmediato esta afirmación. "Irán no tendrá armas nucleares", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo".

Este movimiento beneficia a las criptomonedas. Bitcoin toca máximos de un mes y sigue un rebote más amplio en los mercados globales. Asimismo, a confianza fue respaldada por un retroceso en los precios del petróleo, que cayeron por debajo de u$s100 el barril. El cierre de posiciones cortas también contribuye al movimiento, con traders que deshacen posiciones bajistas mientras los precios subían, amplificando el impulso alcista. Bitcoin también recibe confianza por parte de Strategy Inc , que dijo el lunes que compró 13.927 bitcoins por aproximadamente 1.000 millones de dólares la semana pasada, financiados en parte a través de ventas de sus acciones preferentes, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Cómo opera el mercado cripto hoy. Kaboompics.com