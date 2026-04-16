Bitcoin se ubica en u$s74.000, con renovadas esperanzas por un diálogo entre EEUU e Irán + Seguir en









A pesar de la intervención naval estadounidense en Teherán, los inversores confían en la vuelta de las negociaciones por la paz.

Bitcoin se recupera lentamente.

El mercado de criptomonedas opera con ligeras subass este miércoles, mientras la atención se centra en las novedades sobre la guerra en Medio Oriente. En este marco, Bitcoin (BTC) avanza 0,7% y se ubica a u$s74.756, según Binance.

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En tanto, las altcoins trepan hasta 3% de la mano de Cardano (ADA), mientras que Ethereum (ETH) sube 0,3% hasta los u$s2.343. En tanto, Ripple (XRP) se escala 4,1% a los u$s1,42, BNB (BNB) lo hace 0,2% a u$s621,25, Solana (SOL) gana 2,2% a u$s85,39 y Tron (TRX) sube 1,7% a u$s0,327. En esa misma línea, la memecoin Dogecoin (DOGE) registra una variación de 3,6% a u$s0,09688.

Embed Señales de Trump sobre un acuerdo con Irán El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este lunes que Irán quiere llegar a un acuerdo, pero indicó que no aceptará uno que le permita a Teherán disponer de armas nucleares. Trump dijo que las negociaciones se estancaron en lo relativo a las cuestiones nucleares y que había comenzado un "bloqueo" de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

Asimismo, indicó que Irán "llamó esta mañana" y que "les gustaría llegar a un acuerdo". Reuters no pudo verificar de inmediato esta afirmación. "Irán no tendrá armas nucleares", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo".

Los informes indican esfuerzos diplomáticos en curso, incluso mientras Washington mantiene un bloqueo naval en los puertos iraníes y persisten las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz. "Una ruptura técnica por encima de aproximadamente u$s76.100 señalaría una continuación alcista, pero el fracaso mantiene las operaciones dentro del rango", señalan los analistas.

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