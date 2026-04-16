El mercado de criptomonedas opera con ligeras subass este miércoles, mientras la atención se centra en las novedades sobre la guerra en Medio Oriente. En este marco, Bitcoin (BTC) avanza 0,7% y se ubica a u$s74.756, según Binance.
Bitcoin se ubica en u$s74.000, con renovadas esperanzas por un diálogo entre EEUU e Irán
A pesar de la intervención naval estadounidense en Teherán, los inversores confían en la vuelta de las negociaciones por la paz.
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Bitcoin roza los u$s75.000 y las altcoins avanzan hasta 3%, a la espera de un nuevo diálogo entre EEUU e Irán
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La adopción de las criptomonedas avanza más allá del precio de Bitcoin
En tanto, las altcoins trepan hasta 3% de la mano de Cardano (ADA), mientras que Ethereum (ETH) sube 0,3% hasta los u$s2.343. En tanto, Ripple (XRP) se escala 4,1% a los u$s1,42, BNB (BNB) lo hace 0,2% a u$s621,25, Solana (SOL) gana 2,2% a u$s85,39 y Tron (TRX) sube 1,7% a u$s0,327. En esa misma línea, la memecoin Dogecoin (DOGE) registra una variación de 3,6% a u$s0,09688.
Señales de Trump sobre un acuerdo con Irán
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este lunes que Irán quiere llegar a un acuerdo, pero indicó que no aceptará uno que le permita a Teherán disponer de armas nucleares. Trump dijo que las negociaciones se estancaron en lo relativo a las cuestiones nucleares y que había comenzado un "bloqueo" de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.
Asimismo, indicó que Irán "llamó esta mañana" y que "les gustaría llegar a un acuerdo". Reuters no pudo verificar de inmediato esta afirmación. "Irán no tendrá armas nucleares", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo".
Los informes indican esfuerzos diplomáticos en curso, incluso mientras Washington mantiene un bloqueo naval en los puertos iraníes y persisten las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz. "Una ruptura técnica por encima de aproximadamente u$s76.100 señalaría una continuación alcista, pero el fracaso mantiene las operaciones dentro del rango", señalan los analistas.
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