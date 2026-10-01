Quién es Smit Machchhar, el piloto indio atacado en el vuelo de Flydubai + Agregar ámbito en









Nacido en Mumbai, llegó a acumular cerca de 9.750 horas de vuelo durante sus 15 años de carrera. Se formó en Nueva Zelanda y trabaja en Flydubai desde 2022.

Se trata de Smit Machchhar, quien estaba al mando del vuelo FZ1073 y fue apuñalado. @smit.machchhar (IG)

La conmoción a bordo del avión de Flydubai, iniciada a raíz de que un piloto atacara al resto de sus colegas, terminó con uno de ellos herido de gravedad. Se trata de Smit Machchhar (39), piloto de la empresa desde 2022, quien estaba al mando del vuelo FZ1073 y fue hospitalizado tras ser apuñalado.

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Su nombre comenzó a conocerse después del incidente, pero Machchhar ya tenía una extensa trayectoria en la aviación comercial. Según su perfil profesional y una entrevista que brindó en 2025, llegó a acumular cerca de 9.750 horas de vuelo durante sus 15 años de carrera.

Quién es Smit Machchhar, el piloto al mando del vuelo de Flydubai que fue apuñalado Machchhar nació en Mumbai, India, y, curiosamente, la aviación no estaba entre sus planes originales. Después de terminar el colegio comenzó a estudiar ingeniería textil con la intención de continuar con el negocio familiar. Más tarde cursó estudios de management en el Welingkar Institute of Management, también en Mumbai.

Captain Smit Machchhar has shown the world the highest form of courage.



Without fearing for his own life, he fought valiantly and prevented another 9/11 like attack from happening.



140 crore Indians salute Captain Smit and are praying for his well-being. pic.twitter.com/YGTA9CFCAg — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026 Fue durante esa etapa, con 19 años, que asistió a un seminario sobre aviación y descubrió su interés por pilotear. Poco después comenzó su formación en Nueva Zelanda y en 2011 ingresó a SpiceJet, una de las principales aerolíneas de su país. Allí permaneció durante 11 años y llegó a ocupar el cargo de Line Training Captain, una función que incluía entrenar y evaluar a otros pilotos.

En junio de 2022 se incorporó a Flydubai como capitán de la flota Boeing 737. Su experiencia incluye los modelos 737-800 y 737 MAX 8/9, además de entrenamiento en gestión de recursos de la tripulación y operaciones en situaciones de alta carga de trabajo.

Según la reconstrucción difundida por autoridades israelíes y medios internacionales, Machchhar resultó herido durante el ataque, pero consiguió accionar el mecanismo que permitió abrir la puerta de la cabina. De esa manera, pasajeros y tripulantes pudieron ingresar y reducir al copiloto. Luego del incidente, la empresa canceló sus vuelos desde y hacia Israel. @newsisrael13 Finalmente, Machchhar quedó internado en un hospital de Tabuk y mientras se recupera de las heridas, su actuación fue destacada públicamente por el primer ministro indio, Narendra Modi, quien en su cuenta de X expresó: "El capitán Smit Machchhar ha mostrado al mundo la forma más alta de valentía. Sin temer por su propia vida, luchó valientemente y evitó que ocurriera otro ataque como el del 11-S. 140 mil millones de indios saludan al capitán Smit y están rezando por su bienestar". Qué pasa con los vuelos de Flydubai: cómo siguen las operaciones luego del incidente Luego de un incidente a bordo de un avión de la compañía Flydubai con destino a Israel, en el que un piloto atacó a otros, la conmoción alcanzó al estado de los vuelos de la compañía. La empresa anunció cómo seguirá su cronograma, luego del hecho que fue catalogado como un acto de terrorismo. La empresa se expresó al respecto del hecho, al comunicar que suspenderá sus vuelos desde y hacia Israel, indicó el medio europeo DW. “La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros, la tripulación y las operaciones siguen siendo nuestra máxima prioridad. Esta suspensión temporal permitirá a las autoridades competentes continuar con su labor y esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente”, declaró el portavoz de la compañía aérea. La empresa se mostró comprometida "con la investigación en curso y con el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red". Además, destacaron que mantienen "una estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales, los organismos reguladores y las partes interesadas del aeropuerto, y revisaremos la suspensión a medida que dispongamos de más información".

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