Diputados: proponen expulsar a Juan Grabois por insultar a otros legisladores + Agregar ámbito en









El diputado descalificó a los libertarios Juliana Santillán y Carlos Zapata en el último plenario de comisiones.

Grabois confrontando con el libertario Huesen en el medio del plenario. Diputados

La tensión vivida este miércoles en la Cámara de Diputados tiene un nuevo capítulo: el rionegrino Sergio Capozzi, que integra el bloque Provincias Unidas en donde conviven opositores y aliados circunstanciales al Gobierno nacional, solicitó la expulsión de Juan Grabois por insultar a dos legisladores. Se podría tratar en una próxima sesión, este mismo mes.

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La iniciativa se enmarca en el artículo 188 del reglamento interno que propone sanciones disciplinarias "en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare", a través de una votación en el recinto que puede ser por indicación del presidente de la Cámara de Diputados o por moción de cualquiera de los miembros.

El hecho remite a la jornada de plenario de este miércoles, en el que se debatía la ley de "Defensa de Soberanía Nacional". La reunión fue levantada después de que Grabois calificara como "facho de mierda" a Carlos Zapata, presidente de la comisión de Defensa Nacional, y "tontita" a Juliana Santillán, quien lo estaba interrumpiendo. Previamente, también confrontó con Gerardo Huesen y Jairo Guzmán, todos diputados de La Libertad Avanza.

La solicitud de Capozzi, quien no se encontraba en el plenario del miércoles, prevé la notificación a Grabois, la creación de una comisión especial de cinco miembros con diversidad de bloques para que investiguen si es procedente la solicitud y la incorporación de pruebas audiovisuales del plenario. Asimismo, aclara la posibilidad de sanciones alternativas a la expulsión pero "si se propusiera la exclusión, deberá explicar por qué las medidas disciplinarias de menor intensidad resultarían insuficientes".

Durante el plenario, y antes de que se levante el plenario, Grabois se justificó: "Tienen un Presidente que desde el caballo del comisario se dedica a insultar a todo el mundo y se escandalizan por lo que digo yo. Hipócritas".

El debate en Diputados terminó entre insultos y escándalo A lo largo de sus más de cinco horas de debate, el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal estuvo cargado de conflictividad, con el antecedente latente del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el DNU 70/2023. El inicio de la reunión tuvo cruces entre Agustina Propato (Unión por la Patria) y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) por los cortes de micrófono, que se recrudecieron por las interrupciones durante las intervenciones. Así ocurrió cuando Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) le susurraba a Myriam Bregman (Frente de Izquierda) durante su alocución, lo que provocó quejas y un exabrupto de Juan Grabois (Unión por la Patria) que fue a confrontar con Guzmán. En esa confusión, Javier Andrade (Unión por la Patria) tuvo un conflicto con un personal de guardia, aludiendo que lo amenazó. Luego, hubo un cruce entre Federico Pelli (La Libertad Avanza) y Agustín Rossi (Unión por la Patria) por la gestión del Ministerio de Defensa. Solicitud de expulsión