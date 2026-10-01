¿Cuántos feriados quedan en 2026? El calendario completo de lo que resta del año en Argentina + Agregar ámbito en









El año entra en su tramo final con varios descansos por delante, incluidos fines de semana largos y una fecha turística en diciembre.

El calendario 2026 todavía guarda varios feriados antes de que termine el año. Freepik

El calendario 2026 todavía esconde algunos días de descanso antes de fin de año. Después de un septiembre sin feriados nacionales, octubre va a llegar con una fecha que permitirá armar un nuevo fin de semana largo, perfecto para una escapada o simplemente descansar de la rutina.

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En total, quedan cinco feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos. A esos se suman dos jornadas especiales por la visita del papa León XIV, aunque tendrán alcance solamente en algunas jurisdicciones.

Octubre va a traer el próximo fin de semana largo a nivel nacional. Magnific Próximo feriado nacional: cuándo es el descanso del 12 de octubre El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, por lo que se formará un fin de semana largo de tres días:

sábado 10 de octubre

domingo 11 de octubre

lunes 12 de octubre Este va a ser el primer fin de semana largo a nivel nacional después de septiembre, el único mes del año que no tuvo ni un solo feriado nacional.

Noviembre sumará feriados por la visita del papa León XIV. Magnific Lista de feriados inamovibles y trasladables para lo que queda del año Después de octubre, todavía quedan varias fechas en noviembre y diciembre:

lunes 12 de octubre: Día de la Raza

lunes 9 de noviembre : feriado nacional por la visita del papa León XIV

lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20

lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos

martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

viernes 25 de diciembre: Navidad La visita del Papa también va a sumar otros dos días de descanso, aunque no van a tener alcance nacional. El martes 10 de noviembre será feriado en CABA y Córdoba, a la vez que el miércoles 11 alcanzará solamente a la provincia de Buenos Aires. Diciembre va a tener un puente turístico que permitirá armar uno de los últimos fines de semana extra largos del año. Magnific Puente turístico y fin de semana extra largo en diciembre Diciembre va a tener uno de los fines de semana más largos de lo que queda del año. El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos y se suma al feriado nacional del martes 8 por la Inmaculada Concepción. Así que, para quienes tengan libre el lunes, se va formar un descanso de cuatro días. La última fecha destacada del calendario será Navidad, el viernes 25, que también va a permitir armar un fin de semana de tres días junto al sábado 26 y domingo 27. En los feriados nacionales, si un trabajador presta tareas, corresponde el pago doble de la jornada habitual. Pero el día no laborable del 7 de diciembre si se trabaja, se cobra de forma normal.

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