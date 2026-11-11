Por qué Bank of America afirmó que el S&P 500 es el "índice más saturado del mundo" + Agregar ámbito en









Actualmente, el S&P 500 está cada vez más condicionado por el desempeño de sus compañías de mayor capitalización, como Nvidia.

Actualmente, el S&P 500 está cada vez más condicionado por el desempeño de sus compañías de mayor capitalización, como Nvidia. Depositphotos

El sector de semiconductores atraviesa una fuerte corrección que amenaza con borrar cerca de u$s5 billones de capitalización bursátil y deja al descubierto uno de los principales riesgos de Wall Street: el elevado posicionamiento de los inversores en el S&P 500, cada vez más dependiente de un grupo reducido de empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

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El retroceso de los fabricantes de chips coincide con un deterioro de los indicadores técnicos y con señales de ventas particularmente intensas en Nvidia. La compañía, principal referencia del auge de la inteligencia artificial, alcanzó niveles de presión vendedora que no se observaban desde 2019, una señal que reavivó las dudas sobre la sostenibilidad del rally tecnológico.

El problema excede a una empresa o a un sector específico. La fuerte exposición de los fondos y administradores de activos a las grandes tecnológicas convirtió al S&P 500 en uno de los índices más concurridos del mercado. Esto significa que una porción importante del capital institucional está concentrada en los mismos activos, lo que puede amplificar los movimientos bajistas cuando los inversores comienzan a reducir posiciones.

Bank of America advierte sobre la saturación del S&P 500 La advertencia más contundente llegó de Bank of America (BofA). Savita Subramanian, responsable de estrategia de renta variable y análisis cuantitativo para EEUU de la entidad, señaló que el riesgo no está únicamente en las valuaciones de las tecnológicas, sino también en la concentración de las carteras alrededor del índice de referencia.

Actualmente, el S&P 500 está cada vez más condicionado por el desempeño de sus compañías de mayor capitalización, como Nvidia. Imagen: Bloomberg "No somos particularmente optimistas respecto del índice. Creo que el propio índice presenta ciertos riesgos", sostuvo Subramanian. Luego planteó una pregunta que sintetiza el problema: "¿Cuál es el instrumento de renta variable más concurrido del mundo? El índice S&P 500".

La advertencia refleja un fenómeno estructural: el S&P 500 está cada vez más condicionado por el desempeño de sus compañías de mayor capitalización. Por eso, una caída de Nvidia y otros fabricantes de chips puede tener un impacto desproporcionado sobre el indicador, incluso cuando buena parte de las empresas que lo integran mantiene un comportamiento relativamente estable. Los números recientes muestran esa divergencia. Mientras el S&P 500 retrocedía cerca de un 1% durante la rueda del martes 10 de noviembre, con una pérdida aproximada de u$s500.000 millones de capitalización, el índice equiponderado, que asigna el mismo peso a cada compañía, apenas caía un 0,2%. La diferencia también aparece al observar el desempeño desde el 6 de octubre. Una canasta de 62 empresas vinculadas a los semiconductores perdió alrededor de u$s5 billones, equivalente a una cuarta parte de su valor. En comparación, el S&P 500 cedió unos u$s3 billones durante el mismo período. Sin embargo, el índice equiponderado acumuló una suba cercana al 4% y había alcanzado un máximo histórico el 4 de noviembre.