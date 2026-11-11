"Avengers: Endgame - Encore" llega a Disney+: cuándo se estrena

Llega un capítulo especial del universo de Marvel.

Avengers: Endgame - Encore, la versión especial que busca tentar nuevamente a los espectadores con importantes adiciones respecto al filme original de 2019, llega a la plataforma de streaming Disney+. Esta nueva versión estará disponible a partir del viernes 13 de noviembre.

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El reestreno especial de la película que batió récords de taquilla incluye un adelanto exclusivo de Avengers: Doomdays de Marvel Studios, que estrena en cines el 17 de diciembre.

The countdown is on.



Return to the MCU with the Countdown to Doomsday Collection now on Disney+ and stream Avengers Endgame: Encore beginning November 13.



Experience Avengers: Doomsday only in theaters everywhere December 18. pic.twitter.com/0fZcyWk8Ty — Disney+ (@DisneyPlus) November 11, 2026 En Avengers: Endgame - Encore, tras los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos.

Qué se sabe sobre Avengers: Doomsday “Doomsday” es la culminación de la narrativa que ha trascendido el multiverso en el UCM durante los últimos siete años y tres fases, desde el estreno de Avengers: Endgame, la segunda película más taquillera de todos los tiempos. Esta película reúne a casi todos los personajes principales del UCM para enfrentarse a su último villano: el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. en su regreso a Marvel.

La lista de estrellas de Marvel que regresan para "Doomsday" es larga, y todas fueron presentadas en una escena de desarrollo gradual en marzo de 2025 que reveló los nombres de los miembros del elenco en los respaldos de las sillas. Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu y Tenoch Huerta están entre los personajes del MCU que regresan para "Doomsday". Los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts, los dos equipos más recientes que se agregaron junto con los Vengadores, traerán de vuelta a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

Quizás los fichajes más emocionantes para "Doomsday" sean los de antiguos personajes de X-Men que se incorporan al UCM. Entre ellos se encuentran Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum y Rebecca Romijn. Avengers Doomsday llega a los cines el 17 de diciembre.

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