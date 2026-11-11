TSMC apuesta a la IA: planea invertir hasta u$s1.000 millones en Anthropic y OpenAI + Agregar ámbito en









El directorio del fabricante taiwanés aprobó destinar hasta u$s500 millones a cada una de los dos gigantes, en una apuesta que suma al papel de proveedor del accionista. La decisión llega mientras Anthropic define el rango de su salida a bolsa.

TSMC invertirá: La empresa destinará hasta u$s1.000 millones a Anthropic y OpenAI.

TSMC planea invertir hasta u$s1.000 millones en Anthropic y OpenAI, dos de las principales desarrolladoras de inteligencia artificial. La decisión refleja la confianza del fabricante taiwanés de chips en la demanda de largo plazo de esta tecnología, aun cuando crecen las dudas por el fuerte aumento del gasto en IA.

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Cabe precisar que el gigante tecnológico se está posicionando para beneficiarse no solo del suministro de infraestructura de IA, sino también de su participación accionaria en algunos de los desarrolladores más influyentes de la industria.

Posicionamiento estratégico: Busca beneficiarse de infraestructura y participación accionaria. El detalle TSMC dio luz verde el martes a dos inversiones de hasta u$s500 millones cada una: una para suscribir acciones de Anthropic al precio de su oferta pública inicial, y otra para adquirir acciones preferentes de OpenAI.

La decisión llega después de que Anthropic fijara el martes un rango de precio de entre u$s70 y u$s78 por acción para su oferta pública inicial (OPI), con la que apunta a una valuación de hasta u$s1,4 billones. De concretarse, sería una de las mayores salidas a bolsa de la historia.

TSMC dio luz verde el martes a dos inversiones de hasta u$s500 millones cada una: una para suscribir acciones de Anthropic al precio de su oferta pública inicial, y otra para adquirir acciones preferentes de OpenAI. En ese marco, cabe destacar que la empresa creadora de Claude también está recaudando u$s26.000 millones a través de una colocación privada independiente respaldada por inversores, entre los que se encuentran Google, de Alphabet; NVIDIA; AMD y Microsoft.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) es el mayor fabricante de chips por contrato del mundo y un proveedor clave de las principales empresas de inteligencia artificial, entre ellas Nvidia, cuyos costosos procesadores gráficos sostienen buena parte de los modelos de IA actuales.