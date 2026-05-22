Una de las sedes del Mundial 2026 con el eje puesto en la sostenibilidad: el Estadio Bahía de San Francisco

Recibirá cinco partidos de fase de grupos y uno por dieciseisavos de final. Es el hogar de los San Francisco 69ers de la NFL.

El Mundial 2026 tendrá 16 sedes repartidas en Estados Unidos, México y Canadá, una de ellas el Levi’s Stadium . Ubicado en Santa Clara, California en el corazón de Silicon Valley, la cuna de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. En esta competencia recibirá cinco partidos de fase de grupos y uno por dieciseisavos de final.

Tiene capacidad para 71.139 espectadores , ampliable a 77.000 en eventos especiales. Fue inaugurado en 2014 para sustituir el Candlestick Park, que había sido el hogar de los San Francisco 49ers de la NFL hasta su demolición en 2015. Su inversión inicial fue de 1,2 mil millones de dólares . Hoy los Niners hacen de local en el Levi’s Stadium a pesar de que representan a una ciudad que se encuentra a 67 kilómetros de allí. En esta Copa del Mundo llevará el nombre de Estadio Bahía de San Francisco por términos de patrocinio de la FIFA.

Dicho recinto ha sido sede de mega eventos nacionales e internacionales. Recibió al Super Bowl 50 en 2016 y al Super Bowl LX en 2026. Recibió partidos de la Copa América Centenario en 2016 y la Copa América 2024. Además, albergó eventos como el WrestleMania 31 de lucha libre y un encuentro de la Liga Nacional de Hockey (NHL) entre los LA Kings y los San Jose Sharks, en 2015.

El Estadio Bahía de San Francisco inaugurado en 2014 tiene capacidad para 71.139 espectadores, ampliable a 77.000 en eventos especiales.

El aspecto que más destaca al Levi’s Stadium es su compromiso con el medio ambiente. Tiene un techo verde, una instalación compuesta por paneles solares y vegetación con la capacidad de generar energía para parte de las necesidades operativas del recinto. En su construcción se utilizaron materiales reciclados y se implementó un sistema de reciclado de agua que permite utilizarla para riego y sanitarios.

Los hinchas que deban llegar al Estadio Bahía de San Francisco podrán hacerlo con opciones de transporte público y ciclovías. Otras opciones que impulsan desde su organización para reducir la huella de carbono.

Gracias a su construcción y su mantenimiento, el estadio fue reconocido con el certificado LEED Gold, un programa estadounidense que premia la mejora ambiental y la salud humana. Además, para esta competencia se instalaron 1207 metros adicionales de pantallas led, servicios de internet de alta velocidad, y un nuevo sistema de antenas 5G.

Todos los partidos que se juegan en el Estadio Bahía de San Francisco del Mundial 2026

Fase de grupos

13 de junio – Qatar vs Suiza (Grupo B)

16 de junio – Austria vs Jordania (Grupo J)

19 de junio – Paraguay vs Turquía (Grupo D)

22 de junio – Jordania vs Argelia (Grupo J)

25 de junio – Paraguay vs Australia (Grupo D)

Dieciseisavos de final