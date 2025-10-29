PAMI confirmó que estas serán las credenciales vigentes en noviembre 2025

Estos documentos son esenciales ya que permiten gestionar todas las prestaciones gratuitas que ofrece la obra social sin necesidad de realizar trámites extras.

En caso de que cuentes con alguna de las credenciales que ya no están vigentes, podés descargar su versión actualizada en el sitio web de PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social pública de los adultos mayores en nuestro país. Con el fin de mejorar la calidad de vida de sus más de 5 millones de afiliados, la entidad cuenta con distintas prestaciones, estudios y servicios que los jubilados y pensionados pueden acceder de forma gratuita .

Para esto, cada titular debe contar con una credencial vigente que lo identifique dentro del sistema. Así, podrán validar turnos médicos, retirar medicamentos con cobertura al 100% en farmacias adheridas, hacer trámites en línea o de forma presencial, e incluso solicitar asistencia en agencias de atención.

En este sentido, en los últimos años, la entidad incorporó distintos formatos para facilitar la obtención de este documento a través de canales digitales , como "Mi PAMI" , lo que generó dudas sobre cuáles siguen siendo válidos en noviembre 2025.

PAMI tiene diversas credenciales vigentes para poder recibir atención en los centros de salud adheridos. Algunos documentos son provisorios, pero de todas manera son válidos para poder presentar y, así, acceder a todos los servicios y prestaciones disponibles en noviembre 2025. Recordá que podés obtenerlas desde el sitio web de la entidad.

"Mi PAMI" es la app oficial, diseñada para acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura . La plataforma es completamente gratuita y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android . Se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store.

Quienes ya tenían instalada la versión anterior, deben aceptar la actualización y volver a registrarse con su usuario y contraseña. Este nuevo acceso incluye un sistema de validación reforzado, pensado para proteger la información sensible y garantizar que solo el afiliado, o alguien autorizado por él, pueda ingresar a su perfil.

mi pami

A través del sitio, los usuarios pueden consultar su historia clínica, solicitar turnos médicos, acceder a resultados de estudios, validar recetas y hasta recibir recordatorios sobre fechas importantes, como controles.

También incluye un acceso directo a la red de farmacias adheridas, facilitando la localización y contacto inmediato. Además, ofrece información actualizada sobre programas vigentes, campañas de vacunación, y servicios especiales, convirtiéndose en un canal integral de comunicación.