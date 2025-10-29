Qué determinó la autopsia de Nicolás Duarte: el joven encontrado muerto en un arroyo de Tristán Suárez.







La investigación continúa con el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y la escucha de testimonios de las últimas personas que lo vieron con vida.

El caso de Nicolás Duarte está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 1 de Ezeiza, en manos de la fiscal Florencia Belloc, con intervención de la Secretaría de Federico Ricart.

Se conoció la autopsia de Nicolás Duarte, el joven de 18 años que fue hallado muerto en un arroyo del partido bonaerense de Ezeiza, tras permanecer desaparecido casi tres días, la cual reveló que falleció ahogado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Duarte había desaparecido tras salir del boliche "Egipto" durante el fin de semana. En ese momento, familiares y amigos iniciaron la búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo en el sitio mencionado. Se sostiene que el cuerpo fue arrastrado varios metros, hasta el punto donde fue encontrado este martes.

Entre las hipótesis que se plantearon, los familiares sospechaban que pudo ser víctima de un robo ya que el joven vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color; y la mamá advirtió que su hijo aparecía con otra ropa.

Otra opción posible es que se haya desvanecido en el puente y que la corriente lo arrastrara hacia el cauce. De todos modos, la hipótesis central de los investigadores es que Duarte estaba alcoholizado y, al caminar en medio de la lluvia, trastabilló, cayó al arroyo y murió ahogado.

Caso Nicolás Duarte El caso de Nicolás Duarte está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N°1 de Ezeiza, en manos de la fiscal Florencia Belloc, con intervención de la Secretaría de Federico Ricart.

La Justicia aguarda los estudios complementarios de laboratorio y los resultados de toxicología para determinar si el joven había consumido alcohol (u otras sustancias). Por otro lado, se continúan analizando imágenes de cámaras de seguridad y además, los testimonios de las últimas personas que lo vieron con vida. Mientras tanto, la familia y gente cercana a Nicolás refleja su emoción en redes sociales, recordando al joven: “Te dejamos solo, Nicolás”, escribió una amiga en un posteo que se viralizó, quien también, denunció la falta de mantenimiento y seguridad en los puentes y calles anegadas por la tormenta.

Temas Autopsia

Ezeiza