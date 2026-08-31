Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El mercado informal volvió a marcar un máximo nominal.

El dólar blue cayó en agosto , a contramano del resto de las cotizaciones. La cotización mermó $5 (-0,3%) , respecto de fines de julio, por lo cual la brecha con el oficial retrocedió del 5,1% al 3,1%.

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El informal cerró estable este lunes 31 de agosto, a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.509 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.597,63 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9% .

El dólar MEP cerró a $1.534,56 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7% .

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 31 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 31 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.596,01, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 31 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s79.059, según Binance.