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31 de agosto 2026 - 17:41

El dólar blue cayó en agosto, a contramano del resto de las cotizaciones

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El mercado informal volvió a marcar un máximo nominal.

El mercado informal volvió a marcar un máximo nominal.

Depositphotos

El dólar blue cayó en agosto, a contramano del resto de las cotizaciones. La cotización mermó $5 (-0,3%), respecto de fines de julio, por lo cual la brecha con el oficial retrocedió del 5,1% al 3,1%.

El informal cerró estable este lunes 31 de agosto, a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

Informate más

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 31 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.509 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 31 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 31 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.596,01, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 31 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s79.059, según Binance.

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