Scheffler destronó a Tiger Woods y es el golfista que más dinero ganó en la historia del PGA Tour

El texano ganó u$s10 millones en Atlanta, conquistó su segunda FedEx Cup y superó los u$s121 millones de Woods para convertirse en el nuevo líder de ganancias del circuito.

Scottie Scheffler desbancó a Tiger Woods como el golfista con mayores ganancias en la historia del PGA Tour.

El 13 de febrero de 2000, Tiger Woods terminó segundo en el torneo de Torrey Pines y se llevó un premio de u$s264.000 . Ese dinero le permitió convertirse en el jugador con mayores ganancias acumuladas en la historia del PGA Tour, un récord que mantuvo durante más de 26 años.

Este domingo, Scottie Scheffler desplazó a Woods de ese lugar. El golfista texano se impuso en Atlanta en The Tour Championship , conquistó su segunda FedEx Cup y, gracias al premio obtenido, pasó a liderar el ranking histórico de ganancias del PGA Tour.

El triunfo volvió a confirmar, además, el dominio de Scheffler en el golf mundial. En las últimas cinco temporadas, solo una vez otro jugador terminó por encima de él: fue en 2023, cuando Jon Rahm se quedó con ese reconocimiento.

En el último torneo de la temporada del PGA Tour , el número uno del mundo remontó una desventaja de tres golpes frente a Viktor Hovland después de 54 hoyos. Cerró la competencia con 264 golpes, 16 bajo par, para quedarse con el título en East Lake.

Scheffler mostró desde el comienzo que estaba dispuesto a ir por la remontada. En el segundo hoyo, un par tres de 211 yardas, dejó su hierro cinco a apenas dos pulgadas del hoyo. En el cuarto, alcanzó a Hovland con un birdie desde 25 pies y, en el 13, pasó por primera vez al frente. Después resistió hasta el final para quedarse con el título.

“Esta fue una semana en la que llevé mucha buena energía al campo e intenté dar lo mejor de mí”, dijo Scheffler durante la ceremonia de premiación. “Remontar y poder ganar torneos es una sensación realmente genial”.

El cierre coronó una temporada en la que Scheffler atravesó comienzos irregulares, situaciones de alta presión e incluso problemas físicos en sus manos. Aun así, terminó con otro título y una estadística que refleja su dominio: 22 victorias en 170 participaciones en el PGA Tour, un porcentaje de triunfos del 13%.

Scheffler consiguió así su tercer título del año, dos de ellos en las últimas tres semanas de los playoffs del PGA Tour. Con esa cantidad igualó a Chris Gotterup, Matt Fitzpatrick y Wyndham Clark, campeón del Abierto de Estados Unidos, como los jugadores con más victorias en 2026. Además, volvió a quedarse con la FedEx Cup, que ya había conquistado por primera vez dos años atrás.

Todavía le queda un reconocimiento por disputar esta temporada: el Premio Jack Nicklaus, elegido por los propios jugadores del PGA Tour. Scheffler obtuvo ese galardón durante los últimos cuatro años consecutivos y, si vuelve a ganarlo, igualará a Woods como el máximo ganador de premios consecutivos.

El triunfo en East Lake también tuvo un impacto histórico fuera del campo. Scheffler embolsó u$s10 millones y elevó sus ganancias acumuladas en el PGA Tour a u$s130,4 millones, con lo que superó a Tiger Woods. El estadounidense había encabezado durante casi 26 años el ranking histórico de premios, con u$s121 millones.

Scottie Scheffler, después de 26 años, desbancó a Tiger Woods como el golfista con mayores ganancias en el Circutio de la PGA. IA

Antes de la victoria de Scheffler en el Tour Championship, Woods todavía aventajaba al texano por unos u$s600.000. La diferencia, sin embargo, quedó rápidamente atrás debido a la magnitud del premio en juego: el torneo repartió la mayor bolsa de la temporada del PGA Tour, de u$s40 millones, de los cuales el campeón se llevó u$s10 millones.

Scheffler acumuló u$s130,4 millones en premios en apenas siete temporadas en el PGA Tour, más de u$s9 millones por encima de Woods. El estadounidense, durante sus años de mayor esplendor, entre 1997 y 2008, nunca disputó un torneo con una bolsa superior a u$s10 millones y, aun así, había liderado durante casi 26 años el ranking histórico de ganancias.

El nuevo líder también construyó en los últimos años un palmarés de primer nivel. Desde febrero de 2022 suma 25 títulos, entre ellos cuatro majors, cuatro torneos de los playoffs de la FedEx Cup, una medalla de oro olímpica y dos ediciones de The Players Championship. Una trayectoria que ya lo ubica entre los 30 golfistas con más victorias en la historia del PGA Tour.

TOP 10 GOLFISTAS CON MÁS GANANCIAS EN LA HISTORIA DEL PGA TOUR

Scottie Scheffler (Estados Unidos): u$s130,4 millones

Tiger Woods (Estados Unidos): u$s121 millones

Rory McIlroy (Irlanda del Norte): u$s119,6 millones

Phil Mickelson (Estados Unidos): u$s96,7 millones

Justin Rose (Inglaterra): u$s79,4 millones

Dustin Johnson (Estados Unidos): u$s76 millones

Adam Scott (Australia): u$s74,9 millones

Justin Thomas (Estados Unidos): u$s74,6 millones

Jim Furyk (Estados Unidos): u$s71,5 millones

Vijay Singh (Fiyi): u$s71,3 millones

*Ganancias exclusivamente por rendimiento en torneos. No incluye patrocinios.