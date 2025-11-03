Luto en el fútbol argentino: murió Daniel Willington, emblema de Talleres y Vélez







Figura clave en el primer título de Vélez y autor de uno de los goles más recordados del clásico cordobés, fue homenajeado por ambos clubes con mensajes de profundo pesar.

Daniel Willington tenía 83 años.

El exfutbolista Daniel Willington, leyenda de Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield, falleció este lunes a los 83 años en el Hospital Cardiológico de Córdoba, generando gran conmoción en el fútbol argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Nacido en Santa Fe en 1942 y criado en Córdoba, fue uno de los máximos ídolos de la “T” y protagonista de momentos históricos en el deporte nacional.

El recuerdo de Talleres y Vélez de Daniel Willington La noticia fue confirmada por el entorno familiar y rápidamente replicada por los clubes donde dejó su huella. “Hasta siempre Daniel Alberto… ídolo eterno del Club Atlético Talleres. Seguirás jugando en los corazones de todo un pueblo”, publicó Talleres en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una foto del delantero en su época de esplendor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CATalleresdecba/status/1985457458240708926?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985457458240708926%7Ctwgr%5E8b8326d17f60a461bde6f30c4bc40deedced3610%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17622228544790057&partner=&hide_thread=false Hasta siempre Daniel Alberto.



Comunicamos con mucho pesar el fallecimiento de Daniel Willington, ídolo eterno del Club Atlético Talleres.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este difícil momento.



Seguirás jugando en los corazones de todo un pueblo que te… pic.twitter.com/nWD3VMeGWl — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) November 3, 2025 Willington debutó en la “T” con apenas 16 años, en 1958, y su talento llamó la atención de todo el país. Dos años más tarde fue transferido a Vélez Sarsfield, donde permaneció durante nueve temporadas consecutivas y se convirtió en una pieza fundamental del equipo que conquistó el Torneo Nacional de 1968, el primer título en la historia del club.

“Héroe de la primera gran conquista. Uno de los ídolos máximos de nuestra historia. Serás siempre eterno, Daniel”, escribió la institución de Liniers al despedirlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1985451063890329777&partner=&hide_thread=false Lamentamos profundamente el fallecimiento del gran Daniel Willington.



Héroe de la primera gran conquista. Uno de los ídolos máximos de nuestra historia.



SERÁS SIEMPRE ETERNO, DANIEL pic.twitter.com/gqMb8jZwXd — Vélez Sarsfield (@Velez) November 3, 2025 En 1973, el delantero regresó a Talleres, donde marcó uno de los goles más emblemáticos del fútbol cordobés: un tiro libre de 40 metros ante Belgrano, que aún permanece en la memoria colectiva de los hinchas albiazules. Su carrera tuvo además un momento inolvidable cuando enfrentó al Santos de Brasil de Pelé, quien sorprendió al calificarlo como “el mejor jugador del mundo”. Aquella frase inmortalizó a Willington como símbolo de talento y respeto dentro del fútbol sudamericano. El santafesino se retiró en 1978, tras un último paso por Vélez. En la Selección argentina, integró el plantel campeón de la Copa de las Naciones de 1964, aunque su participación fue más discreta. Su muerte deja un vacío profundo entre los hinchas de Talleres, Vélez y todos aquellos que lo vieron brillar con su clase y picardía. Figura de un fútbol romántico y apasionado, Daniel Willington será recordado como uno de los grandes talentos de la historia del deporte argentino.