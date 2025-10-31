Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 31 de octubre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue en mínimos de 15 días.

El dólar blue cotizó a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la brecha con el dólar oficial quedó en el 1,2%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 31 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438.

Valor del CCL hoy, viernes 31 de octubre El dólar CCL retrocede 0,1% y cotiza a $1.486,41,.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 31 de octubre El dólar MEP cae 0,7% y opera a $1465,12.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 31 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 31 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.470,82, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 31 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.638, según Binance.