El dólar blue cerró firme arriba de los $1.500: la brecha perforó el 2% y tocó mínimos de casi un mes + Agregar ámbito en









El informal se mantuvo en $1.515 para la venta, en una rueda marcada por el avance del dólar oficial y de las cotizaciones financieras. La distancia con el mayorista se redujo al 1,5%, el registro más bajo en cuatro semanas.

El dólar blue quedó con la menor brecha frente al oficial en cuatro semanas, en una rueda marcada por el avance del resto de las cotizaciones. Depositphotos

El dólar blue cerró este martes sin cambios a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, en una jornada en la que el resto de las cotizaciones se movió al alza y el tipo de cambio oficial retomó la senda alcista. Con ese comportamiento dispar, la brecha entre el informal y el mayorista se comprimió hasta el 1,5%, su nivel más bajo en cuatro semanas.

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La estabilidad del blue contrastó con el avance del dólar oficial, que tocó un nuevo máximo nominal en lo que va del año, y con las subas registradas en los dólares financieros. El movimiento se dio en un mercado que sigue de cerca la actualización de las expectativas cambiarias del REM, que volvió a corregir al alza el sendero previsto para el tipo de cambio mayorista en los próximos meses.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 7 de julio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 7 de julio El dólar CCL cerró a $1.585,37 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.21%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 7 de julio El dólar MEP cerró a $1.528,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 7 de julio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 7 de julio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.566,08, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 7 de julio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.762, según Binance.