El popular destino de Mendoza que es perfecto para visitar durante el finde largo y enamorarte de sus paisajes

Historia, aventura y postales únicas convierten a este rincón cordillerano en una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse unos días.

Entre montañas y caminos históricos, este rincón mendocino invita a una escapada diferente en cualquier época del año.

Las escapadas de pocos días siguen siendo una de las opciones favoritas de quienes quieren cambiar de aire sin recorrer grandes distancias. En ese contexto, la provincia de Mendoza reúne varios lugares donde la naturaleza y la historia conviven en un mismo recorrido.

Entre ellos aparece Uspallata , una localidad que mantiene intacto su espíritu de pueblo de montaña y que funciona como puerta de entrada a algunos de los paisajes más impactantes de la cordillera de los Andes. Su ubicación estratégica también la convierte en una parada habitual para quienes viajan hacia Chile.

Aunque muchos turistas pasan apenas unas horas antes de continuar camino, dedicarle un fin de semana permite descubrir sitios históricos, formaciones geológicas y actividades al aire libre que muestran otra cara de Mendoza, lejos del circuito tradicional de bodegas y viñedos.

Quienes buscan cambiar de rutina durante un fin de semana largo encuentran aquí una alternativa ideal para disfrutar al aire libre.

Uspallata se encuentra en el departamento de Las Heras , a unos 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza , sobre la Ruta Nacional 7 , el principal corredor que conecta Argentina con Chile a través del paso internacional Cristo Redentor.

Ubicada a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar , la localidad está rodeada por montañas, quebradas y extensos valles que cambian de color según la hora del día. Ese entorno le otorga un paisaje muy particular, donde predominan los tonos ocres, rojizos y grises característicos de la precordillera.

Además de su atractivo natural, Uspallata ocupa un lugar destacado en la historia argentina. El Ejército de los Andes, comandado por el general José de San Martín, atravesó esta zona durante la campaña libertadora de 1817. Ese legado todavía puede apreciarse en distintos puntos históricos y circuitos temáticos distribuidos por la localidad.

A pocos kilómetros de la capital provincial, un destino sorprende por su naturaleza, su tranquilidad y su historia. Argentina.gob.ar

Qué se puede hacer en Uspallata

Uno de los principales atractivos es el Cerro Siete Colores, una formación montañosa cuyos minerales generan diferentes tonalidades sobre la superficie. Las mejores vistas suelen obtenerse durante el amanecer o el atardecer, cuando la luz modifica los colores de las laderas.

Otro sitio muy visitado son Las Bóvedas, construcciones de piedra del siglo XVIII que, según distintas investigaciones, habrían funcionado como hornos metalúrgicos vinculados a la actividad minera de la región. Con el paso del tiempo también dieron lugar a diversas leyendas locales, por lo que forman parte de los recorridos históricos del pueblo.

Quienes disfrutan de la aventura tienen varias alternativas. Desde Uspallata parten excursiones para realizar trekking, cabalgatas, mountain bike y travesías 4x4, además de visitas hacia el Parque Provincial Aconcagua, el Puente del Inca y el Cristo Redentor, siempre que las condiciones climáticas permitan el acceso.

En invierno, la cercanía con los centros de montaña convierte a la localidad en una buena base para quienes buscan disfrutar de la nieve sin alojarse en complejos más concurridos. Durante el resto del año, el clima seco favorece las actividades al aire libre, aunque las temperaturas pueden variar bastante entre el día y la noche, por lo que conviene llevar abrigo incluso en verano.

Cómo ir hasta Uspallata

Llegar a Uspallata desde la ciudad de Mendoza es sencillo. El recorrido se realiza por la Ruta Nacional 7 y demanda aproximadamente una hora y media en auto, aunque el tiempo puede variar según el tránsito, las condiciones climáticas o la época del año.

Paisajes imponentes, aire de cordillera y propuestas para desconectarse convierten a este lugar en una opción cada vez más elegida. Argentina.gob.ar

También existen servicios regulares de ómnibus que unen la Terminal de Mendoza con Uspallata todos los días. Esa alternativa resulta práctica para quienes prefieren evitar manejar en caminos de montaña.

Durante el invierno, conviene consultar previamente el estado de la ruta y el pronóstico del tiempo, ya que las nevadas pueden generar demoras o restricciones temporales en algunos sectores del corredor internacional.