Las reacciones del arco político tras la agónica remontada de Argentina frente Egipto.

El presidente Javier Milei y distintos funcionaros del oficialismo y de la oposición celebraron el triunfo 3-2 de la Albiceleste.

Tras la remontada agónica de la Selección Argentina ante Egipto que le dio la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 fueron muchos los políticos argentinos que se volcaron a las redes sociales para felicitar a los defensores del título mundial.

El presidente Javier Milei fue uno de los primeros que celebró la victoria 3 a 2 ante el conjunto africano, quien lanzó un breve mensaje en su cuenta de X: “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Que manera de sufrir LRPMQLRMP...”.

Luego en declaraciones radiales, casi afónico, el mandatario sumó: "Pudimos remontarlo y ganar. Argentina había jugado bien, pero nos encontramos con dos contras con las que nos vacunaron. No nos pueden dar por muertos nunca, es una remontada histórica ".

Acto seguido, confesó que padeció el encuentro: “Ni te cuento”. Y expresó que “jamás” perdió la confianza en el equipo. “Confié hasta el último momento, sabía que algo podían hacer”, admitió. “Lo que es importante destacar de este grupo es que no se dio por vencido en ningún momento , siguió peleando y buscando y eso es un ejemplo a seguir”, resaltó.

En este sentido, remarcó: “Cuando ya nos daban por muertos, resurgimos, renacimos y hemos podido revertir esta situación. Es una felicidad enorme , ¿por qué tenemos que sufrir tanto? ”.

Consultado sobre si se había emocionado con la victoria, Milei respondió: “Sí, me emocione hasta las pelotas”. “Los felicito, los amo y estoy como loco de felicidad”, dijo sobre el equipo argentino.

Minutos después de esa intervención, el jefe de Estado habló con Alejandro Fantino en Neura. "Estoy con mi hermana, sufrí como la puta madre. Fue muy fuerte. La remontada del final... fue impresionante. La Argentina fue más, jugó mejor", planteó con voz ronca.

El arco político se sumó a los festejos

Como siempre suele hacerlo, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich también se sumó a los festejos en sus redes sociales. Con un elogio a Lionel Messi, subrayó: "Ni en Gladiador le pusieron tanta garra como Argentina hoy", aseveró.

NI EN GLADIADOR LE PUSIERON TANTA GARRA COMO ARGENTINA HOY



VAMOS ARGENTINA

VAMOS LIONEL MESSI



EL CORAZON DE ESTE EQUIPO POR DIOS pic.twitter.com/AQkxsLii4M — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2026

Además, hizo otro posteo donde puso "Hola, 911 Que grande sos Argentinaaaa", acompañado de una foto de ella posando con la seña del número tres por la cantidad de goles que metió el seleccionado argentino.

Hola, 911



Que grande sos Argentinaaaa pic.twitter.com/GpS4xv3JLG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2026

Por su parte, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, compartió sus sensaciones tras la infartante remontada: “Vamos Argentina carajo!!!!!!!!!”, junto a varios emojis de la bandera de Argentina.

Vamos Argentina carajo!!!!!!!!! — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 7, 2026

También se refirió al éxito futbolístico el canciller Pablo Quirno: "Vio su vida pasar en frente de sus ojos y decidió que aún no era el momento…", escribió en X en referencia a Lionel Messi.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, subió una foto con la bandera de Argentina y fue contundente con el mensaje: “¡Vamos, Argentina!“.

El expresidente Mauricio Macri, quien viajó a EEUU para ver la Copa del Mundo, dejó su posteo en redes sociales: “GRACIAS MUCHACHOS!!! Este grupo humano, jugadores, cuerpo técnico, ya nos han dado unas alegrías que superan todo lo que uno podía imaginar. Qué huevos pusieron por Dios!!! Un infartooo VAMOS ARGENTINA!!!”.

GRACIAS MUCHACHOS!!!



Este grupo humano, jugadores, cuerpo técnico, ya nos han dado unas alegrías que superan todo lo que uno podía imaginar. Qué huevos pusieron por Dios!!! Un infartooo



VAMOS ARGENTINA!!! — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 7, 2026

Y posteriormente, agregó: “Una hora después, ahora que me bajaron un poco las pulsaciones, quiero decir: ¡Qué ejemplo es este grupo para los argentinos! Aun cuando a veces las cosas no salen, cuando todo cuesta, cuando parece que está todo perdido, ellos siguen, no bajan los brazos y lo dejan todo en la cancha ¡Y lo dan vuelta! ¡Qué bárbaro! Si pudiéramos imitarlos un poco, ¡qué futuro nos esperaría como país!“

Asimismo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, compartió un video de los festejos en el fan fest que se llevó a cabo en el barrio de Palermo y publicó: “Qué locura!!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO”.

Por otro lado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof posteó una foto de Messi en sus historias de Instagram, acompañada del texto "Todos juntos". Por su parte, en la misma red, Sergio Massa escribió "Vamos Argentina, carajo! rendirse jamás", junto una foto del 10.

El posteo de Kicillof.

Además, los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Chubut, Nacho Torres también compartieron sus mensajes. "¡¡¡Orgullosos de nuestra selección!!! Sufrimos hasta el final, pero este equipo dejó todo en la cancha! Seguimos alentando!! Vamos, Argentina!!!!!, puso Quintela, mientras que Torres escribió: "Un partido inolvidable, que manera de sufrir! Vamos Argentina!!! ".

En tanto, Myriam Bregman dedicó su mensaje a Leandro Paredes, una de las grandes figuras del encuentro: “Que Riquelme abra La Bombonera para ir a aplaudir a Paredes”.