Impactante choque en la Panamericana: un auto circulaba marcha atrás y otro se lo llevó puesto

El siniestro ocurrió en el Ramal Campana, KM 40, sentido a CABA. Por el impacto, se personas resultaron heridas, mientras que los autos también sufrieron daños significativos.

Dos autos impactaron fuertemente en la Panamericana este martes mientras se desarrollaban los festejos por la agónica victoria de la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 . El siniestro ocurrió en el Ramal Campana, KM 40, sentido a CABA, y dos personas resultaron heridas.

El impacto se produjo cuando un vehículo comenzó a ir marcha atrás en medio de la autopista. Entonces, otro automóvil -que venía por el carril izquierdo- impactó de lleno contra el otro y se fue directo contra el guardarraíl.

El primero de los videos fue registrado por una mujer que circulaba por el puente peatonal, en medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina en la Copa del Mundo.

Según informó Autopistas del Sol, dos personas resultaron heridas. Una de ellas debió ser trasladada en ambulancia hacia un centro de salud, mientras que otra fue atendida en el lugar del hecho. Mientras tanto, se desconoce el motivo por el cual el conductor circulaba en reversa.

Por el choque, se registraron importantes demoras que provocaron desvíos en la autopista. Luego de un intenso operativo, que incluyó efectivos de la Policía, personal de seguridad vial, servicios de salud, se liberó el tránsito. Además, se espera la presencia de peritos.

El siniestro ocurrió a la altura de Olivos, en el ramal Escobar.

Una conductora de Uber murió tras ser embestida por la camioneta de un abogado en Panamericana

Una conductora de autos de aplicación murió durante la madrugada del sábado tras ser embestida por una camioneta mientras circulaba por la autopista Panamericana, a la altura de Martínez, partido de San Isidro. La víctima trasladaba a una pasajera, que sufrió heridas de gravedad y debió ser hospitalizada.

El conductor del otro vehículo es el abogado laboralista Andrés Prieto Fasano, quien quedó imputado por homicidio culposo. El siniestro ocurrió alrededor de las 00:21 en el kilómetro 17 de la autopista, frente al shopping Unicenter, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Ivonne Pamela Escobar Camacho, de 31 años, quien manejaba un Volkswagen Polo afectado al servicio de Uber. De acuerdo con el parte policial, en el vehículo viajaba además una pasajera, que fue asistida por una ambulancia y trasladada a un centro de salud antes del arribo de los efectivos policiales.

Según pudo reconstruirse a partir de las cámaras de seguridad de la zona, el Volkswagen Polo se encontraba detenido sobre el cuarto carril rápido de la autopista. Los investigadores buscan determinar si esa maniobra se produjo a raíz de un desperfecto mecánico. Instantes después, el auto fue impactado desde atrás por una camioneta Hyundai Creta conducida por Prieto Fasano.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, personal de Bomberos de San Isidro y una médica del servicio Acudir constataron la muerte de Escobar Camacho en el lugar. En tanto, la pasajera continuaba con vida y ya había sido derivada a un hospital con lesiones de gravedad.

El conductor de la camioneta sufrió heridas y, según consta en el parte policial, fue retirado del lugar por una familiar identificada, quien lo trasladó a un centro de salud para recibir atención médica.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de San Isidro, encabezada por Carolina Asprella, que caratuló el expediente como homicidio culposo. En el lugar trabajó personal de la comisaría 10ª de Martínez Oeste junto con Policía Científica, que realizó las pericias para reconstruir la mecánica del choque antes de liberar la circulación sobre la autopista.

Hasta el momento no se informó oficialmente si al conductor de la Hyundai Creta se le practicó el test de alcoholemia.